Все еще за Украину: Илон Маск ответил Зеленскому на опрос в Twitter

Бизнесмен заявил, что все еще поддерживает Украину, однако считает, что эскалация войны нанесет большой вред не только нашей стране, но и миру.

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Генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск вчерашнего скандального твита с предложением Украине "отказаться от Крыма" ответил президенту Владимиру Зеленскому. Американский бизнесмен написал, что он очень поддерживает Украину, но обеспокоен эскалацией войны.

Президент Зеленский в Twitter опубликовал собственный опрос о том, какой Илон Маск нравится больше — поддерживающий Украину или Россию. В нем свыше 80% респондентов проголосовали за Маска, который поддерживает Украину.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", — написал Маск в комментариях под опросом.

К обсуждению опроса Зеленского присоединился и старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он отметил, что предыдущий твит Маска делает эскалацию в войне более реальной.

"Россия обостряется при слабости и отступает при силе. Этими твитами вы делаете российскую эскалацию более вероятной", — написал конгрессмен.

Реакция российских политиков

На публикации Маска отреагировала российская сторона. В частности бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал его "молодцом" и намекнул на то, что американский бизнесмен — российский шпион, который достоин очередного офицерского звания.

А бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал, что на американского миллиардера повлияла русская женщина-космонавт Анна Кинкина, которая летит в составе экипажа Crew Dragon к МКС.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск запустил в Twitter опрос о будущем временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В нем миллиардер спрашивает респондентов, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решить в какой стране они хотят жить.

Кроме того Маск описал несколько вариантов заключения возможного перемирия с Россией, которые по контексту похожи на позицию Кремля. Фокус собрал яркие комментарии украинских, западных и политиков, а также российской стороны на предложения миллиардера.