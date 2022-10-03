Илон Маск запустил опрос о будущем Крыма и Донбасса: как голосуют люди

Миллиардер захотел узнать мнение пользователей соцсетей о принадлежности оккупированных территорий. Бизнесмен сделал выводы о проигрыше Украины в войне из-за преимущества РФ в численности населения.

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Генеральный директор компаний Tesla и Space X Илон Маск запустил в Twitter опрос о будущем временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Давайте попробуем так: люди, живущие на Донбассе и в Крыму, должны решить, хотят ли они быть в составе России или Украины", — написал он.

В ответе есть только два варианта — "да" или "нет". На момент публикации новости в опросе участвовало почти 840 тысяч человек и 54,7% нажали кнопку "да".

Маск заявил о возможности объявления в России полной мобилизации, если Крым будет под угрозой.

"Население России в 3 раза больше, чем Украины, поэтому победа Украины в войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", — написал Маск.

Нацгвардия Украины ответила на это данными о потерях российских оккупантов в Украине за время полномасштабной войны.

"Больше в 3 раза — 60 тысяч", — написали военные.

Госпогранслужба Украины придумала мем на последние посты Маска в Twitter.

Напомним, что Илон Маск описывал возможные варианты заключения мира между Россией и Украиной. По его мнению, Украина должна превратиться в нейтральное государство, а Крым — остаться под Россией.

На такое предложение немедленно отреагировали в соцсетях. Фокус подготовил самые яркие реакции на "мирный план" бизнесмена.

Фокус также писал, что российская Госдума ратифицировала так называемые договора об аннексии РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.