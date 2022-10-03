Ілон Маск запустив опитування про майбутнє Криму та Донбасу: як голосують люди

Мільярдер захотів дізнатися думку користувачів соцмереж про те, кому належать окуповані території. Бізнесмен зробив висновки про програш України у війні через перевагу РФ у чисельності населення.

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Генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск запустив у Twitter опитування про майбутнє тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

"Давайте спробуємо так: люди, які живуть на Донбасі та в Криму, повинні вирішити, чи хочуть вони бути у складі Росії чи України", — написав він.

У відповіді є лише два варіанти — "так" чи "ні". На момент публікації новини в опитуванні брало участь майже 840 тисяч осіб та 54,7% натиснули кнопку "так".

Маск заявив про можливість оголошення у Росії повної мобілізації, якщо Крим буде під загрозою.

"Населення Росії втричі більше, ніж України, тому перемога України у війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте світу", — написав Маск.

Нацгвардія України відповіла на це даними про втрати російських окупантів в Україні під час повномасштабної війни.

"Більше у 3 рази — 60 тисяч", — написали військові.

Держприкордонслужба України вигадала мем на останні пости Маска у Twitter.

Нагадаємо, що Ілон Маск описував можливі варіанти укладання миру між Росією та Україною. На його думку, Україна має перетворитися на нейтральну державу, а Крим залишитися під Росією.

На таку пропозицію негайно відреагували у соцмережах. Фокус підготував найяскравіші реакції на "мирний план" бізнесмена.

Фокус також писав, що російська Держдума ратифікувала так звані договори про анексію РФ тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.