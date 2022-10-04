Все ще за Україну: Ілон Маск відповів Зеленському на опитування у Twitter

Бізнесмен заявив, що все ще підтримує Україну, проте вважає, що ескалація війни завдасть великої шкоди не лише нашій країні, а й світу.

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Генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск учорашнього скандального твіту з пропозицією Україні "відмовитися від Криму" відповів президенту Володимиру Зеленському. Американський бізнесмен написав, що він дуже підтримує Україну, але стурбований ескалацією війни.

Президент Зеленський у Twitter опублікував власне опитування про те, який Ілон Маск подобається більше, який підтримує Україну чи Росію. У ньому понад 80% респондентів проголосували за Маска, який підтримує Україну.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні та, можливо, світу", — написав Маск у коментарях під опитуванням.

До обговорення опитування Зеленського приєднався і старший радник Конгресу США Пол Массаро. Він зазначив, що попередній твіт Маска робить ескалацію у війні реальнішою.

"Росія загострюється при слабкості і відступає при силі. Цими твітами ви робите російську ескалацію вірогіднішою", — написав конгресмен.

Реакція російських політиків

На публікації Маска відреагувала російська сторона. Зокрема, колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав його "молодцем" і натякнув на те, що американський бізнесмен — російський шпигун, який вартий чергового офіцерського звання.

А колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін написав, що на американського мільярдера вплинула російська жінка-космонавт Анна Кінкіна, яка летить у складі екіпажу Crew Dragon до МКС.

Нагадаємо, що американський бізнесмен Ілон Маск запустив у Twitter опитування про майбутнє тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. У ньому мільярдер запитує респондентів, чи мають жителі окупованих Криму та Донбасу вирішити, в якій країні вони хочуть жити.

Крім того, Маск описав кілька варіантів укладання можливого перемир'я з Росією, які за контекстом схожі на позицію Кремля. Фокус зібрав яскраві коментарі українських, західних та політиків, а також російської сторони на пропозиції мільярдера.