Маск вважає, що Путін анексував частину України для водопостачання Криму

У своїх геополітичних міркуваннях Маск дійшов висновку, що більшість українців хочуть бути частиною України, але в деяких східних регіонах "більшість населення становлять росіяни, і вони віддають перевагу Росії".

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Останні кілька днів американський мільярдер Ілон Маск розмірковує на геополітичні теми щодо України. У Twitter була помічена словесна "перепалка" Маска із сенатором США Ліндсі Гремом та іншими читачами, де бізнесмен заявив, що анексію Херсонської і Запорізької областей було здійснено Росією для забезпечення сухопутного коридору та водопостачання Криму.

Сенатор Грем порадив Маску розібратися у подробицях російського військового вторгнення в Україну. На це мільярдер відповів, що деякі регіони України нібито вважають за краще бути у складі Росії. При цьому як аргумент Маск опублікував карту України з електоральними настроями за 2012 рік.

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, то в будь-якому конфліктному регіоні ми повинні підтримувати волю тих, хто там живе. Велика частина України однозначно хоче бути частиною України, але в деяких східних районах більшість населення становлять росіяни, і вони віддають перевагу Росії", — написав Маск.

Сенатор не почав продовжувати дискусію, проте користувачі у відповідь запропонували Маску іншу карту, але вже за 2019 рік.

"Йдеться про парламентські вибори 2019 року. Зелений колір — партія Зеленського. Зеленський балотувався на проєвропейській платформі. Помітили, як Херсон і Запоріжжя проголосували за партію Зеленського?" — написав якийсь Sir Humphrey.

Але Маск йому парирував, заявивши про те, що анексію південних регіонів було здійснено для відкриття сухопутного коридору та водопостачання Криму, хоча жителі Херсона та Запоріжжя і не хочуть бути частиною Росії.

"Херсон і Запоріжжя майже, напевно, не хочуть приєднуватися до Росії — анексія цих регіонів була зроблена для того, щоб забезпечити сухопутний міст і водопостачання Криму", — відповів Маск, зібравши під повідомленням 1 426 лайків.

Нагадаємо, після скандального твіту в Twitter гендиректора компанії Tesla Ілона Маска про варіанти укладання миру між Україною та Росією, мільярдеру запропонували відвідати Крим. За словами "глави комітету парламенту Криму з народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрія Гемпеля, якщо Маск приїде на півострів, він може показати всьому світу, що Крим — "споконвічно російська земля".

Ілон Маск 4 жовтня відповів у Twitter президентові Володимиру Зеленському, і написав, що все ще дуже підтримує Україну, але стурбований ескалацією війни, яка завдасть великої шкоди всьому світу.