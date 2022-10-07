Українські військові скаржаться на збої у роботі Starlink під час контрнаступу, — ЗМІ

Українські чиновники, які поговорили з журналістами на правах анонімності, підтвердили той факт, що інтернет-зв'язок Starlink зникав під час контрнаступу ЗСУ на південному сході.

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Українські військові почали масово повідомляти, що під час контрнаступу на південному сході України у них з'явилися збої в роботі терміналів Starlink. Про це пише Financial Times.

Журналісти редакції зробили такі висновки після спілкування на правах анонімності з українськими військовими та високопосадовцями.

"Деякі з відключень призвели до катастрофічних втрат зв'язку в останні тижні", — сказав один високопосадовець.

За його словами, найбільш гострою була проблема навколо Херсонської та Запорізької областей, але збої зв'язку також мали місце вздовж лінії фронту у східному Харкові, Донецьку та Луганську.

Інший представник української влади повідомив журналістам Financial Times, що проблеми зі зв'язком останнім часом мають одну закономірність: вони виникають після того, як українські солдати звільняють територію від російських окупантів та переходять лінію фронту.

Зі свого боку Роман Сініцин — координатор "Благодійного фонду Сергія Притули", який і закупив для ЗСУ системи Starlink — прямо вказав на те, що термінал зв'язку ЗСУ відключала компанія Ілона Маска.

"Мені цілком зрозуміло, що це роблять представники Starlink, щоб запобігти використанню їхніх технологій російськими окупаційними силами", — сказав Сініцин.

За його словами, українським військовим та SpaceX необхідно більш тісно координувати свої дії.

Крім того, троє українських військових на правах анонімності повідомили редакцію про те, що їхні системи Starlink перестали працювати під час боїв.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив про те, що війну в Україні потрібно закінчити на умовах Російської Федерації. Американський бізнесмен назвав 4 умови перемир'я з Росією, за якими Україна має стати нейтральною державою. При цьому, на його думку, півострів був відданий нашій країні в результаті "помилки Хрущова".

Американський бізнесмен також вважає, що Путін анексував частину України для водопостачання Криму. У своїх геополітичних міркуваннях Маск дійшов висновку, що більшість українців хочуть бути частиною України, але в деяких східних регіонах "більшість населення становлять росіяни, і вони віддають перевагу Росії".