"Це засекречено": Ілон Маск відповів на звинувачення ЗМІ у збої роботи Starlink в Україні

Американський бізнесмен розкритикував статтю Financial Times, в якій журналісти розповідали про скарги українських бійців на збої в роботі супутникового інтернету, що виникають під час звільнення території від ЗС РФ.

Related video

Глава SpaceX Ілон Маск відреагував на статтю Financial Times, в якій йшлося про проблеми в роботі терміналів Starlink, які використовуються українською армією.

Видання навело висловлювання українських військових, які повідомляють, що під час контрнаступу на південному сході України у них з'явилися збої в роботі терміналів.

Також у матеріалі йшлося про те, що тисячі терміналів Starlink були придбані урядом США та донорами, щоб допомогти українським військам керувати безпілотниками, отримувати важливі розвідувальні дані та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших безпечних мереж. Маск зосередив увагу саме на цьому аспекті.

"Поганий репортаж FT. У цій статті помилково стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, тоді як було сплачено лише невеликий відсоток, — стверджує підприємець. — Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і до кінця року перевищить 100 мільйонів. Що стосується того, що відбувається на полі бою, це засекречено.

Які претензії висунули до терміналів Starlink?

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ звернули увагу на одну закономірність: проблеми зі зв'язком виникають після того, як українські солдати звільняють територію від російських окупантів і переходять лінію фронту. Передбачається, що представники Starlink відключають термінали, щоб запобігти використанню їхніх технологій російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив про те, що війну в Україні потрібно закінчити на умовах Росії. Він назвав чотири умови, які має прийняти Україна, щоб закінчити війну, зокрема оголосити про нейтральний статус. Бізнесмен закликав визнати Крим російським і зазначив, що півострів було передано Україні внаслідок "помилки Хрущова".