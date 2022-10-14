"Страшно важкі рішення": SpaceX Ілона Маска не може оплачувати супутникові сервіси для України, — CNN

Журналісти повідомили, що вони мають документи, в яких йдеться, що компанія SpaceX не може задовольнити запит Залужного про постачання додаткових терміналів в Україну.

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SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць на це самі. Про це пише видання CNN.

Так, журналісти змогли отримати документи, в яких йдеться, що минулого місяця SpaceX надіслала листа до Пентагону. Саме у ньому компанія пояснила, що більше не може продовжувати фінансувати служби Starlink. Вона може коштувати близько 120 млн доларів до кінця року і ще 400 млн доларів протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали", — написав директор SpaceX з державних продажів у Пентагон.

Також журналісти знайшли документ, у якому командувач ЗСУ Валерій Залужний просив у Ілона Маска ще майже 8000 терміналів Starlink. У листі, відправленому до Пентагону, компанія заявила, що не може задовольнити цей запит.

Starlink у ЗСУ

Ще навесні супутникові інтернет-термінали Starlink уперше почали прибувати до України. Вони стали життєво важливим джерелом зв'язку українських військових. Так, SpaceX передав близько 20 000 супутників Starlink.

Джерело CNN заявило, що Starlink — це основний спосіб зв'язку підрозділів на полі бою.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові скаржаться на збої у роботі Starlink під час контрнаступу. Чиновники, які поговорили з журналістами на правах анонімності, підтвердили той факт, що інтернет-зв'язок Starlink зникав під час контрнаступу ЗСУ на південному сході.

Ще нагадаємо, що Ілон Маск відповів на звинувачення ЗМІ у збою роботи Starlink в Україні. Американський бізнесмен розкритикував статтю Financial Times, в якій журналісти розповідали про скарги українських бійців на збої в роботі супутникового інтернету, що виникають під час звільнення території від ЗС РФ.