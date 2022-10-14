"Ми чекати більше не будемо": Єрмак висунув безальтернативну вимогу Червоному Хресту

За словами голови ОП, війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема іспит для міжнародних організацій.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що висунув Комітету Червоного Хреста вимогу направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що у цій колонії наприкінці липня загинули близько 50 українських військовополонених через теракт, який влаштували російські окупанти. За словами Єрмака, одним із головних питань сьогодні є умови, в яких утримуються українські військовополонені.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини та щогодини відбуваються жалюгідні речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", — написав Єрмак.

Він також заявив, що Червоний Хрест має відправити делегацію до України не пізніше ніж через три дні. До делегації також мають входити представники міжнародних ЗМІ, навіть якщо до цього часу РФ не погодиться. Україна повністю допомагатиме місії.

"Ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо відправити місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть цих дозволів", — повідомив голова ОП.

Якщо ж цього не станеться, то, за словами Єрмака, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зсуву з цього питання. Буде сформовано спеціальну групу, щоб вирішити це завдання.

"Але ми чекати більше не будемо. Щогодини, щодня – це життя наших людей", — написав голова ОП.

За його словами, війна – це випробування не лише для людей, а й для міжнародних організацій.

Раніше Фокус повідомляв, що SpaceX Ілона Маска не може оплачувати супутникові сервіси для України. Журналісти повідомили, що вони мають документи, в яких йдеться, що компанія SpaceX не може задовольнити запит Залужного про постачання додаткових терміналів в Україну.

Ще нагадаємо, що у Кремлі знову натякнули, що готові до переговорів з Україною. Журналісти пишуть, що російські чиновники практично протягом усього тижня говорили про те, що готові до переговорів із Заходом та Україною.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, чому в РФ так відчайдушно хочуть переговорів. За словами радника ВП, Збройні сили України не мають відношення до вибухів у Білгородській області Росії.