"Тримаються за цей шанс": Арестович розповів, чому в РФ так відчайдушно хочуть переговорів (відео)

За словами радника ОП, Збройні сили України не мають відношення до вибухів у Білгородській області Росії.

Related video

Російський президент Володимир Путін сподівається, що на майбутніх виборах у США знову переможе республіканець Дональд Трамп чи його прихильники. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За його словами, саме для цього Росія шукає шляхи переговорів, щоб затягнути час доти, доки у Сполучених Штатах знову не зміниться влада.

"Переговори потрібні для того, щоб зволікати з часом до перемоги трампістів у США. Гітлер сподівався на армію Вінка, а Путін на Трампа. Вони гарячково тримаються за цей шанс, як за останнє диво", — сказав Арестович.

Крім того, під час того ж таки ефіру він прокоментував вибухи в Білгородській області Росії. За словами радника ОП, українські військові не стріляють територією РФ, а просто спостерігають за тим, що там відбувається.

В іронічній манері Арестович сказав, що Білгородська народна республіка воює з Курською та Воронезькою народними республіками.

"Відчуття, що БНР воює з Курською та Воронезькою народними республіками. Ми засуджуємо зіткнення і хочемо виступити посередником, щоб ці три братні народи не знищували один одного", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про вибухи у Білгороді

Раніше Фокус повідомляв, що російська еліта задумалася про повалення Путіна. Журналісти пишуть, що поточним становищем незадоволені майже всі. Ще влітку в РФ вірили, що можна знайти вихід із ситуації, але зараз майбутнього ніхто не бачить.

Також повідомлялося, що в Україні загинув співробітник мерії Москви. За словами російських пропагандистів, чиновник не мав бойового досвіду, проте його відправили на фронт через кілька днів після того, як мобілізували.

Ще нагадаємо, що в боях за Сєвєродонецьк загинув 34-річний американський піхотинець. Ветеран армії США Дейн Партрідж мав понад рік досвіду бойових дій в Іраку.