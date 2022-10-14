"Все чекаю чогось іншого": російська еліта задумалася про повалення Путіна, — The Washington Post

Журналісти пишуть, що поточним становищем незадоволені майже всі. Ще влітку у РФ вірили, що можна знайти вихід із ситуації, але зараз майбутнього ніхто не бачить.

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Деякі високопоставлені російські чиновники та представники бізнес-еліти перебувають у дуже пригніченому стані. Вони очікують, що у РФ буде погіршення політичного та економічного клімату. Щобільше, деякі замислюються про повалення Путіна, про що пише The Washington Post.

За словами одного анонімного російського чиновника, ракетні удари по енергетичній структурі України не зможуть зняти напругу в середині РФ. Також актуальним питанням залишається те, скільки ракет залишиться в Росії і як довго вона зможе здійснювати такі масовані ракетні удари. Ракети хоч продовжують вироблятися, але у поодиноких екземплярах.

За словами джерела, наразі ніхто серед російської еліти незадоволений станом речей. Також видання пише, що члени московської еліти починають говорити про можливу зміну керівництва. Але коли це може статися – неясно.

"Ми почали входити в революційну ситуацію. Усі чекають на щось інше, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться., Я не знаю ", — сказав він.

Інше джерело заявило, що влітку у російської еліти ще зберігався оптимізм. Нині ніхто не бачить майбутнього.

"Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві", — сказав він.

Російська економіка зіткнулася з великими проблемами

У матеріалі йдеться про те, що на тлі очікувань посилення санкцій кожна погана новина з передовою стає новим ударом по російській економіці.

"Всі зовсім засмучені. Настрій дуже поганий", — сказав один із російських бізнесменів, які спілкувалися з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що армія РФ буде повністю знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, це буде не ядерна, а досить потужна відповідь. У РФ мають розуміти, що ті, хто підтримує Україну, також не блефують.

Ще нагадаємо, що у Путіна заявили про затримання диверсантів, які планували підірвати "Турецький потік". Раніше Путін заявляв, що за цим нібито стоять українські спецслужби.

Також повідомлялося, що окупанти попросили Путіна допомогти евакуювати мешканців області. За заявами окупаційної адміністрації, насамперед планується вивезення мешканців правобережжя, де знаходиться місто Херсон. За даними британської розвідки, евакуація пов'язана з розширенням району боїв аж до обласного центру.