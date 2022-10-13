У Путіна заявили про затримання диверсантів, які планували підірвати "Турецький потік" (відео)

Раніше Путін заявляв, що за цим нібито стоять українські спецслужби.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час спроби вчинити теракт на міжнародному трубопроводі "Турецький потік" на російській території було взято диверсантів, кілька осіб заарештовано. Про це повідомляє російське видання "РБК".

"Деякі сили, про можливе походження цих сил Путін натяки давав... вони зазіхали вже і на "Турецький потік". Були взяті диверсанти, кілька людей було заарештовано. Хотіли підірвати. На нашій території, на суші", — сказав він.

Крім того, спікер Путіна відповів на твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планує завдати удару по власних об'єктах газотранспортної інфраструктури та звинуватити у цьому Київ. Він заявив, що "РФ не має звички стріляти собі в ногу".

Що відомо про "Турецький потік"?

"Турецький потік" — газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії, який проходить по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини. Будівництво об'єкту завершилося у 2019 році, а в 2020 його ввели в експлуатацію. Він значно підвищує доступність газопостачання для Південної і Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Путін заявив, що українські спецслужби готували підрив на трубопроводі "Турецький потік". Крім того, російський диктатор заявляв, що Україна стоїть за вибухом Кримського мосту та 3 терактами на Курській АЕС. Він звинуватив Київ у тероризмі та пригрозив "жорсткими відповідями".

13 жовтня президент РФ запропонував Реджепу Ердогану створити в Туреччині газовий хаб. Москва хоче перезапустити постачання газу в європейські країни через "Турецький потік" у Чорному морі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва планує вчинити теракт на своїй газотранспортній системі та звинуватити у цьому Київ. Після цього ЗС РФ хочуть знищити українську ГТС, щоб припинити постачання газу в Європу через Україну. Глава держави зазначив, що так Путін хоче запустити "Північний потік-2".