У Путина заявили о задержении диверсантов, планировавших подорвать "Турецкий поток" (видео)

Ранее Путин заявлял, что за этим якобы стоят украинские спецслужбы.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что во время попытки совершить теракт на международном трубопроводе "Турецкий поток" на российской территории были взяты диверсанты, несколько человек заарестованы. Об этом сообщает российское издание "РБК".

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал… они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", — сказал он.

Кроме того, спикер Путина ответил на утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планирует нанести удар по собственным объектам газотранспортной инфраструктуры и обвинить в этом Киев. Он заявил, что "РФ не имеет обыкновения стрелять себе в ногу".

Что известно о "Турецком потоке"?

"Турецкий поток" — газопровод из Анапского района Краснодарского края России, который проходит по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство объекта завершилось в 2019 году, а в 2020 его ввели в эксплуатацию. Он значительно повышает доступность газоснабжения для Южной и Юго-Восточной Европы.

Напомним, 10 октября Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы готовили подрыв на трубопроводе "Турецкий поток". Кроме того, российский диктатор заявлял, что Украина стоит за взрывом Крымского моста и 3 терактах на Курской АЭС. Он обвинил Киев в терроризме и пригрозил "жесткими ответами".

13 Октября президент РФ предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. Москва хочет перезапустить поставки газа в европейские страны через "Турецкий поток" в Черном море.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва планирует совершить теракт на своей газотранспортной системе и обвинить в этом Киев. После этого ВС РФ хотят уничтожить украинскую ГТС, чтобы прекратить поставки газа в Европу через Украину. Глава государства отметил, что таким образом Путин хочет запустить "Северный поток-2".