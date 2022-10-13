Для поставок топлива в Европу: Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб

Президент РФ считает, что хаб также может стать площадкой для формирования цен на топливо. Москва хочет перезапустить поставки газа в европейские страны через "Турецкий поток" в Черном море.

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Президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб для поставок топлива в третьи страны, включая европейские. Об этом он заявил сегодня, 13 октября, на встрече с Эрдоганом в столице Казахстана Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает агентство "Интерфакс".

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"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, то [мы] могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом заинтересованы", –– прокомментировал Путин.

По словам главы страны-агрессора, утраченный объем транзита газа по "Северным потокам" Россия может переместить в регион Черного моря и перезапустить поставки клиентам через "Турецкий поток".

Путин считает, что газовый хаб может использоваться не только для поставок, но и для определения цен на топливо.

"Это [потенциальный хаб в Турции] была бы площадка не только поставок, но и определения цен, потому что это очень важный вопрос –– вопрос ценообразования", –– добавил он.

Вчера, 12 октября, Путин в рамках форума "Российская энергетическая неделя" также говорил о том, что Москва намерена "разместить газ на мировых рынках".

В настоящее время РФ поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Напомним, о планах Путина создать газовый хаб в Турции стало известно вчера, 12 октября. В частности, российский лидер заявил, что Москва намерена нарастить поставки газа в Европу через Черное море.