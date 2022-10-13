Для постачання палива до Європи: Путін запропонував Ердогану створити в Туреччині газовий хаб

Президент РФ вважає, що хаб також може стати майданчиком для формування цін на пальне. Москва хоче перезапустити постачання газу до європейських країн через "Турецький потік" у Чорному морі.

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Президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану створити в Туреччині газовий хаб для постачання палива до третіх країн, зокрема європейських. Про це він заявив сьогодні, 13 жовтня, на зустрічі з Ердоганом у столиці Казахстану Астані на полях саміту Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії, передає агентство "Інтерфакс".

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"Якщо є зацікавленість Туреччини та наших можливих покупців в інших країнах, то [ми] могли б розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи та створення на території Туреччини газового хаба для продажу в інші країни, в треті країни. Насамперед, звичайно, в європейські, якщо вони в цьому зацікавлені", – прокоментував Путін.

За словами глави країни-агресорки, втрачений обсяг транзиту газу "Північними потоками" Росія може перемістити в регіон Чорного моря і перезапустити постачання клієнтам через "Турецький потік".

Путін вважає, що газовий хаб може використовуватися не лише для постачання, а й для визначення цін на пальне.

"Це [потенційний хаб у Туреччині] було би майданчиком не тільки для постачання, а й визначення цін, тому що це дуже важливе питання — питання ціноутворення", — додав він.

Учора, 12 жовтня, Путін у рамках форуму "Російський енергетичний тиждень" також говорив про те, що Москва має намір "розмістити газ на світових ринках".

Зараз РФ постачає газ до Туреччини морськими газопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Нагадаємо, про плани Путіна створити газовий хаб у Туреччині стали відомо сьогодні, 12 жовтня. Зокрема, російський лідер заявив, що Москва має намір збільшити постачання газу до Європи через Чорне море.