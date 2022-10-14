"Все жду чего-то иного": российская элита задумалась о свержении Путина, — The Washington Post

Журналисты пишут, что текущим положением недовольны практически все. Еще летом в РФ верили, что можно найти выход из ситуации, но сейчас будущего никто не видит.

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Некоторые высокопоставленные российские чиновники и представители бизнес-элиты находятся в очень подавленом состоянии. Они ожидают, что в РФ будет ухудшение политического и экономического климата. Более того, некоторые задумываются о свержении Путина, о чем пишет The Washington Post.

По словам одного анонимного российского чиновника, ракетные удары по энергетической структуре Украины не смогут снять напряжение внутри РФ. Также актуальным вопросом остается то, сколько ракет останется у России и как долго она сможет осуществлять столь массированные ракетные удары. Ракеты хоть продолжают производиться, но в единичных экземплярах.

По словам источника, сейчас никто среди российской элиты недоволен положением вещей. Также издание пишет, что члены московской элиты начинают говорить о возможной смене руководства. Но когда это может произойти — неясно.

"Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю", — сказал он.

Другой источник заявил, что летом у российской элиты еще сохранялся оптимизм. Сейчас никто не видит будущего.

"Через несколько месяцев в России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе", — сказал он.

Российская экономика столкнулась с большими проблемами

В материале говорится, что на фоне ожиданий ужесточения санкций каждая плохая новость с передовой становится новым ударом по российской экономике.

"Все совершенно расстроены. Настроение очень плохое", — сказал один из российских бизнесменов, которые общались с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что армия РФ будут полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, это будет не ядерный, но достаточно мощный ответ. В РФ должны понимать, что те, кто поддерживает Украину, тоже не блефуют.

Еще напомним, что у Путина заявили о задержании диверсантов, планировавших подорвать "Турецкий поток". Ранее Путин заявлял, что за этим якобы стоят украинские спецслужбы.

Также сообщалось, что оккупанты попросили Путина помочь эвакуировать жителей области. По заявлениям оккупационной администрации, первым делом планируется вывоз жителей правобережья, где находится город Херсон. По данным британской разведки, эвакуация связана с расширением района боев вплоть до самого областного центра.