У боях за Сєвєродонецьк загинув 34-річний американський піхотинець (фото)

Ветеран армії США Дейн Партрідж мав понад рік досвіду бойових дій в Іраку. 34-річний доброволець зазнав критичних поранень під час російської танкової атаки на початку жовтня.

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Американський доброволець Міжнародного легіону України, ветеран армії США та колишній піхотинець з Айдахо Дейн Партрідж загинув під час боїв проти армії РФ у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на сім'ю бійця.

За даними ЗМІ, Партрідж отримав критичні поранення під час танкової атаки військ РФ на його підрозділ у Сєвєродонецьку. Потім його було госпіталізовано та підключено до системи життєзабезпечення, доки не помер у вівторок. Представник Державного департаменту США підтвердив загибель громадянина США, не уточнивши імені.

[ + – ] Дейн Партрідж у шпиталі

Партрідж встиг написати заповіт перед тим, як купити квиток в один кінець до Польщі, де у квітні записався воювати в Міжнародному легіоні.

"Я ніколи не бачила його щасливішим, ніж в Україні. (Там) він знайшов своє призначення", — розповіла виданню мати загиблого.

Журналісти зазначили, що американець продовжив боротися за Україну навіть після того, як цього літа отримав осколкове поранення.

"У нього були складні моменти в житті, але як тільки він потрапив в армію, він знайшов свою стихію. Його позивним був "Bird" ("Птах"). Дейн Партрідж, позивний "Bird". Тому, коли ви побачите птаха, згадайте про мого сина", — додала мати добровольця.

Про Партріджа відомо, що він служив піхотинцем в Іраку протягом 15 місяців із 2007 до 2009 року. З армії американець звільнився у 2012 році у званні рядового першого класу.

У загиблого залишилася дружина та п'ятеро дітей віком від 2 до 15 років — сім'я змогла попрощатися з ним по відеозв'язку, поки чоловік був у комі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель 23-річного добровольця з Ірландії, який воював проти РФ у складі українського Міжнародного легіону неподалік від російського кордону.

Також ми писали про те, як 24 серпня у боях під Харковом загинув 48-річний британський парамедик-доброволець з Іноземного легіону України Крейг Макінтош.