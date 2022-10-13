В боях за Северодонецк погиб 34-летний американский пехотинец (фото)

Ветеран армии США Дэйн Партридж имел больше года опыта боевых действий в Ираке. 34-летний доброволец получил критические ранения во время российской танковой атаки в начале октября.

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Американский доброволец Интернационального легиона Украины, ветеран армии США и бывший пехотинец из Айдахо Дэйн Партридж погиб во время боев против армии РФ в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на семью бойца.

По данным СМИ, Партридж получил критические ранения во время танковой атаки войск РФ на его подразделение в Северодонецке. Затем он был госпитализирован и подключен к системе жизнеобеспечения, пока не скончался во вторник. Представитель Государственного департамента США подтвердил гибель гражданина США, не уточнив имени.

[ + – ] Дэйн Партридж в госпитале

Партридж успел написать завещание, прежде чем купить билет в один конец в Польшу, где в апреле записался воевать в Интернациональном легионе.

"Я никогда не видела его более счастливым, чем в Украине. (Там) он нашел свое предназначение", — рассказала изданию мать погибшего.

Журналисты отметили, что американец продолжил сражаться за Украину даже после того, как этим летом получил осколочное ранение.

"У него были сложные моменты в жизни, но как только он попал в армию, он нашел свою стихию. Его позывной был "Bird" ("Птица"). Дэйн Партридж, позывной "Bird". Поэтому, когда вы увидите птицу, вспомните о моем сыне", — добавила мать добровольца.

О Партридже известно, что он служил пехотинцем в Ираке в течение 15 месяцев с 2007 по 2009 год. Из армии американец уволился в 2012 году в звании рядового первого класса.

У погибшего осталась жена и пятеро детей возрастом от 2 до 15 лет — семья смогла попрощаться с ним по видеосвязи, пока мужчина был в коме.

Напомним, недавно стало известно о гибели 23-летнего добровольца из Ирландии, который воевал против РФ в составе украинского Интернационального легиона неподалеку от российской границы.

Также мы писали о том, как 24 августа в боях под Харьковом погиб 48-летний британский парамедик-доброволец из Иностранного легиона Украины Крейг Макинтош.