"Держатся за этот шанс": Арестович рассказал, почему в РФ так отчаянно хотят переговоров (видео)

По словам советника ОП, Вооруженные силы Украины не имеют отношения ко взрывам в Белгородской области России.

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Российский президент Владимир Путин надеется, что на будущих выборах в США снова победит республиканец Дональд Трамп или его сторонники. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, именно для этого Россия ищет пути переговоров, чтобы затянуть время до тех пор, пока в Соединенных Штатах снова не поменяется власть.

"Переговоры нужны для того, чтобы тянуть время до победы трампистов в США. Гитлер надеялся на армию Венка, а Путин на Трампа. Они лихорадочно держатся за этот шанс, как за последнее чудо", — сказал Арестович.

Кроме того, во время того же эфира он прокомментировал взрывы в Белгородской области России. По словам советника ОП, украинские военные не стреляют по территории РФ, а просто наблюдают за тем, что там происходит.

В ироничной манере Арестович сказал, что белгородская народная республика воюет с Курской и Воронежской народными республиками.

"Ощущение, что БНР воюет с Курской и Воронежской народными республиками. Мы осуждаем столкновение и хотим выступить посредником, чтобы эти три братских народа не уничтожали друг друга", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович о взрывах в Белгороде

Ранее Фокус сообщал, что российская элита задумалась о свержении Путина. Журналисты пишут, что текущим положением недовольны практически все. Еще летом в РФ верили, что можно найти выход из ситуации, но сейчас будущего никто не видит.

Также сообщалось, что в Украине погиб сотрудник мэрии Москвы. По словам российских пропагандистов, у чиновника не было боевого опыта, однако его отправили на фронт через несколько дней после того, как мобилизовали.

Еще напомним, что в боях за Северодонецк погиб 34-летний американский пехотинец. Ветеран армии США Дэйн Партридж имел больше года опыта боевых действий в Ираке.