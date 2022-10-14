Отправили на фронт почти сразу: в Украине погиб сотрудник мэрии Москвы, — СМИ

По словам российских пропагандистов, у чиновника не было боевого опыта, однако его отправили на фронт через несколько дней после того, как мобилизовали.

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В Украине погиб московский чиновник — начальник отдела правительства Москвы 28-летний Алексей Мартынов. Об этом сообщила заместитель главного редактора российского пропагандистского издания "РИА Новости" Наталья Лосева в Telegram.

Сообщается, что он погиб 10 октября. По ее словам, чиновника отправили на фронт без подготовки, всего через несколько дней. Боевого опыта у него не было.

"Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней", — написала она.

Также Лосева призвала российских военных чиновников не врать, так как это "преступление".

Ранее Фокус сообщал, что военные РФ рассказали детали гибели мобилизованных на фронте. Российских солдат отправляют на поле боя спустя несколько дней после призыва без какой-либо подготовки. Это в комментарии журналистам подтверждают побывавшие на фронте военнослужащие ВС РФ.

Еще напомним, что ритейлеры в РФ взвинтили цены на военную экипировку из-за мобилизации, в Москве возмутились. Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что российские предприниматели существенно завышают цены на армейские товары, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Прокуратура вынесла продавцам предостережение.

Также сообщалось, что мобилизированные россияне убили своего командира. По информации журналистов, мобилизированные не хотели участвовать в боевых действиях и из-за неадекватного отношения начальства решили сдаться в плен.