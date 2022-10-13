Мешал сдаться в плен: мобилизированные россияне убили своего командира, — СМИ

По информации журналистов, мобилизированные не хотели участвовать в боевых действиях и из-за неадекватного отношения начальства решили сдаться в плен.

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В Херсонской области мобилизированные российские военные убили своего командира, потому что он мешал им сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации журналистов, мобилизированные не хотели участвовать в боевых действиях и из-за неадекватного отношения начальства решили сдаться в плен. Кроме того, оказавшись на передовой, не все солдаты получили персональное оружие. Некоторые из них были вынуждены делить один автомат на двоих, а теплых вещей не выдали никому.

Также в СМИ рассказали, что почти все мобилизированные россияне не получили патроны, их перебросили на фронт и пообещали передать боекомплект в ближайшее время.

При этим российские офицеры пригрозили им, что любой шаг в направлении российского тыла будет означать расстрел заградотрядами на месте.

Как проходила сдача в плен

Как рассказали украинские спецслужбы журналистам, предварительные договоренности оккупантов о сдаче в плен с ВСУ проходили без командира. Он был из числа мобилизированных, но боялся наказания со стороны спецслужб РФ, поскольку те могли сделать его виновным за добровольную сдачу.

Во время начала процесса сдачи в плен офицер нижнего звена пытался сопротивляться и поднять шум, поэтому российские солдаты убили его.

"Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности", — рассказали журналистам источники.

Напомним, ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Она рассказала, что находится в Украине с августа и служит медиком.

12 октября пленные мобилизированные россияне рассказали об опыте войны в Украине. ВСУ взяли россиян в плен, когда те решили уйти со своих позиций из-за постоянных обстрелов и плохого обеспечения.