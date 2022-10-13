Заважав здатися в полон: мобілізовані росіяни вбили свого командира, — ЗМІ

За інформацією журналістів, мобілізовані не хотіли брати участь у бойових діях і через неадекватне ставлення начальства вирішили здатися в полон.

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На Херсонщині мобілізовані російські військові вбили свого командира, бо він заважав їм здатися в полон ЗСУ. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в спецслужбах.

За інформацією журналістів, мобілізовані не хотіли брати участь у бойових діях і через неадекватне ставлення начальства вирішили здатися в полон. Крім того, опинившись на передовій, не всі солдати отримали персональну зброю. Деякі були змушені ділити один автомат на двох, а теплих речей не видали нікому.

Також у ЗМІ розповіли, що майже всі мобілізовані росіяни не отримали патронів, їх перекинули на фронт і пообіцяли передати боєкомплект найближчим часом.

Водночас російські офіцери пригрозили їм, що будь-який крок у напрямку російського тилу означатиме розстріл загороджувальними загонами на місці.

Як проходила здача в полон

Як розповіли українські спецслужби журналістам, попередні домовленості окупантів про здачу в полон із ЗСУ проходили без командира. Він був із-поміж мобілізованих, але боявся покарання з боку спецслужб РФ, оскільки ті могли зробити його винним за добровільну здачу.

Під час початку процесу здачі в полон офіцер нижньої ланки намагався чинити опір і зчинити шум, тому російські солдати вбили його.

"Група мобілізованих за попередньою домовленістю вийшла у вказаний нашими бійцями квадрат. Техніки в них не було, тому здали нам тільки зброю. Отримали медичну допомогу, бо всі були хворі. Нагодовані, задоволені. Після допитів вирушать у табір. Житимуть у безпеці", — розповіли журналістам джерела.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовицю. Вона розповіла, що перебуває в Україні із серпня та служить медиком.

12 жовтня полонені мобілізовані росіяни розповіли про досвід війни в Україні. ЗСУ взяли росіян у полон, коли ті вирішили піти зі своїх позицій через постійні обстріли та погане забезпечення.