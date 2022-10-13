"Сама прийшла": ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця (відео)

Під час допиту жінка розповіла, що знаходиться на території України із серпня. За її словами, слугує медиком.

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Українські військовослужбовці взяли в полон першу жінку, яка слугує в армії РФ. Про це повідомив блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Facebook.

"Звичайна Бабицька Ганна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять", — написав він.

Також, за словами Штефана, у жінки знайшли блокнот, в якому вона написала, що їде вбивати українців.

"Прийшла вже... Фартонуло, що обміняють", — написав Штефан у своєму повідомленні.

Також у мережі з'явилося відео з допитом Бабицької, під час якого вона підтверджує, що приїхала з Воронежу. На території України вона із серпня. Сказала, що сама прийшла служити до армії РФ.

Крім того, є фотографія документів військовополоненої.

[ + – ] ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця.

Зазначимо, що ще в березні 2021 року голова Міноборони РФ Сергій Шойгу говорив, що в російській армії є понад 300 тисяч жінок. Тоді йшлося про 270 тисяч цивільного персоналу і близько 40 тисяч безпосередньо військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати інтегрований протиракетний захист. Американський військовий заявив, що країни-союзники мають надати Україні різні системи ППО, щоб створити одну мережу для надійного захисту пріоритетних об'єктів.

Також повідомлялося, що полонені мобілізовані з РФ розповіли про досвід війни. ЗСУ взяли росіян у полон, коли ті вирішили піти зі своїх позицій через постійні обстріли та погане забезпечення.

Ще нагадаємо, що в'язні, що воювали в ПВК "Вагнера", повернулися до РФ без кінцівок. Під час бойових дій в Україні "добровольці" втратили руки та ноги. До влучення на фронт вони сиділи за тяжкими статтями.