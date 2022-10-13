Ритейлеры в РФ взвинтили цены на военную экипировку из-за мобилизации, в Москве возмутились

Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что российские предприниматели существенно завышают цены на армейские товары, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Прокуратура вынесла продавцам предостережение.

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Федеральная антимонопольная служба РФ заявила о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки в российских специализированных магазинах. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС РФ.

"Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", –– в частности, уточняется в заявлении.

Размеры наценок у ритейлеров не сообщаются. Также нет информации о том, какие именно розничные сети повышали цены на товары.

В связи с этим российская прокуратура вынесла предостережение продавцам о недопустимости подобной ценовой политики и создания искусственного дефицита товаров для поддержания ажиотажного спроса.

В то же время, сеть магазинов "Военторг" рекомендовала своим дочерним компаниям делать наценку на военную продукцию не более 15%.

В ФАС РФ также заявили, что продолжат мониторить ситуацию на специализированном армейском рынке и реагировать на завышение цен.

Напомним, в Херсонской области мобилизованные россияне убили своего командира, который мешал им сдаться в плен ВСУ. До этого офицеры угрожали людям, что любой шаг в направлении российского тыла будет означать расстрел заградотрядами на месте.