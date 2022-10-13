Ритейлери в РФ підняли ціни на військове екіпірування через мобілізацію, в Москві обурилися

Федеральна антимонопольна служба РФ заявила, що російські підприємці суттєво підвищують ціни на армійські товари, які зараз мають підвищений попит. Прокуратура винесла продавцям застереження.

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Федеральна антимонопольна служба РФ заявила про випадки значного перевищення вартості армійського екіпірування у російських спеціалізованих магазинах. Про це пише агентство ТАРС із посиланням на пресслужбу ФАС РФ.

"Проведений ФАС Росії спільно з регіональними органами прокуратури аналіз цін на армійське екіпірування та іншу продукцію армійського призначення показав, що є випадки значного підвищення вартості зазначених товарів", — зокрема, уточнюється в заяві.

Розміри націнок у ритейлерів не повідомляються. Також немає інформації про те, які роздрібні мережі підвищували ціни на товари.

Унаслідок цього російська прокуратура висловила застереження продавцям про неприпустимість подібної цінової політики та створення штучного дефіциту товарів для підтримки ажіотажного попиту.

У той же час мережа магазинів "Воєнторг" рекомендувала своїм дочірнім компаніям робити націнку на військову продукцію не більше 15%.

У ФАС РФ також заявили, що продовжать стежити за ситуацією на спеціалізованому армійському ринку та реагувати на підвищення цін.

Нагадаємо, на Херсонщині мобілізовані росіяни вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон ЗСУ. До цього офіцери погрожували людям, що будь-який крок у напрямку російського тилу означатиме розстріл загороджувальними загонами на місці.