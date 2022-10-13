"Наш Тимурка задвухсотился": военные РФ рассказали детали гибели мобилизованных на фронте

Российских солдат отправляют на поле боя спустя несколько дней после призыва без какой-либо подготовки. Это в комментарии журналистам подтверждают побывавшие на фронте военнослужащие ВС РФ.

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Журналистам удалось идентифицировать троих из пяти погибших на войне против Украины российских мобилизованных из Челябинской области. Оказалось, что на фронт под Херсон военное командование РФ отправило их без какой-либо подготовки, несмотря на то, что в Минобороны России уверяли, что все бойцы проходят боевое слаживание. Об этом в четверг, 13 октября, пишет издание "Русская служба BBC".

Среди погибших пятерых жителей Южного Урала были Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметишин, которых мобилизовали с 26 по 29 сентября. Уже 3 октября их направили в Луганскую области, откуда перебросили в Херсонскую, а уже 9 октября родственникам мобилизованных пришли сообщения об их гибели, говорится в публикации.

Издание получила запись телефонного разговора, на котором один из мобилизованных, оказавшийся в госпитале, рассказывает подробности гибели российских солдат. В записи отмечается, что военных "как мясо бросили в штурмовую группу с двумя гранатометами" без какой-либо подготовки. При этом мобилизованные находились под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Тимур Ахметишин, по словам рассказчика, находился в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее "сравняли с землей", в результате чего и погиб выходец из Челябинской области.

По данным журналистов, Ахметшин служил по контракту около 10 лет назад и после развода с супругой он самостоятельно воспитывал сына.

В другом разговоре один из российских мобилизованных рассказал, что он вместе с сослуживцами пошли в наступление 7 октября. Парень также подтвердил, что Ахметшин погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

"В обед уже пацаны доложили, что наш Тимурка задвухсотился… Иду, пацаны тащат на носилках. Меня хоть и контузило, все равно я не *** (идиот), узнал. Так все чистенько было, ни крови, ничего не было. Куда, как прилетело. Может, в окоп. Или с сердцем что. У людей сердца отказывали. И от волны могло *** (убить)", — рассказывает военный.

Раненых солдат РФ из Новой Каховки Херсонской области уже перевезли в Севастополь, а вышеуказанных погибших должны доставить в Челябинск в ближайшие дни.

Правительство Челябинской области пообещало родственникам погибших всю необходимую помощь и выплаты в размене 1 млн рублей (около 580 тыс. грн по курсу).

Напомним, недавно пятеро россиян попали в плен в Украине спустя несколько недель после мобилизации. Они пожаловались на плохое обеспечение российских войск.

Также мы писали о том, как в России заключенным, воевавшим в составе ЧВК "Вагнера" против Украины, выдали справки о помиловании. Домой они вернулись без конечностей.