"Наш Тимурка задвохсотився": військові РФ розповіли деталі загибелі мобілізованих на фронті

Російських солдат відправляють на поле бою за кілька днів після призову без будь-якої підготовки. Це в коментарі журналістам підтверджують військовослужбовці ЗС РФ, які побували на фронті.

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Журналістам вдалося ідентифікувати трьох із п'яти загиблих на війні проти України російських мобілізованих із Челябінської області. З'ясувалося, що на фронт під Херсон військове командування РФ відправило їх без будь-якої підготовки, незважаючи на те, що в Міноборони Росії запевняли, що всі бійці проходять бойове злагодження. Про це у четвер, 13 жовтня, пише видання "Російська служба ВВС".

Серед загиблих п'ятьох мешканців Південного Уралу були Антон Борисов, Ігор Євсєєв і Тимур Ахметишин, яких мобілізували з 26 по 29 вересня. Вже 3 жовтня їх відправили в Луганську область, звідки перекинули в Херсонську, а вже 9 жовтня родичам мобілізованих прийшли повідомлення про їх загибель, йдеться у публікації.

Видання отримало запис телефонної розмови, на якій один із мобілізованих, який опинився в госпіталі, розповідає подробиці загибелі російських солдат. У записі зазначається, що військових "як м'ясо кинули в штурмову групу з двома гранатометами" без будь-якої підготовки. При цьому мобілізовані були під постійними обстрілами з боку Збройних сил України. Тимур Ахметишин, за словами оповідача, перебував у посадці за півтора кілометри від його позиції, і її "зрівняли із землею", внаслідок чого і загинув вихідець із Челябінської області.

За даними журналістів, Ахметшин служив за контрактом майже 10 років тому і після розлучення із дружиною він самостійно виховував сина.

В іншій розмові один із російських мобілізованих розповів, що він разом із товаришами по службі пішли в наступ 7 жовтня. Хлопець також підтвердив, що Ахметшин загинув внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

"В обід уже пацани доповіли, що наш Тимурка задвохсотився... Іду, пацани тягнуть на ношах. Мене хоч і контузило, все одно я не *** (ідіот), дізнався. Так усе чистенько було, ні крові, нічого не було. Куди, як прилетіло. Може, в окоп. Або із серцем що. У людей серця відмовляли. І від хвилі могло *** (вбити)", — розповідає військовий.

Поранених солдат РФ з Нової Каховки Херсонської області вже перевезли в Севастополь, а вищезазначених загиблих мають доставити до Челябінська найближчими днями.

Уряд Челябінської області пообіцяв родичам загиблих усю необхідну допомогу та виплати у розмірі 1 млн рублів (приблизно 580 тис. грн за курсом).

Нагадаємо, нещодавно п'ятеро росіян потрапили в полон в Україні за кілька тижнів після мобілізації. Вони поскаржилися на погане забезпечення російських військ.

Також ми писали про те, як у Росії ув'язненим, які воювали у складі ПВК "Вагнера" проти України, видали довідки про помилування. Додому вони повернулися без кінцівок.