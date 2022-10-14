Відправили на фронт майже одразу: в Україні загинув співробітник мерії Москви, — ЗМІ

За словами російських пропагандистів, чиновник не мав бойового досвіду, проте його відправили на фронт через кілька днів після того, як мобілізували.

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В Україні загинув московський чиновник – начальник відділу уряду Москви 28-річний Олексій Мартинов. Про це повідомила заступник головного редактора російського пропагандистського видання "РІА Новини" Наталія Лосєва у Telegram.

Повідомляється, що він загинув 10 жовтня. За її словами, чиновника відправили на фронт без підготовки, лише за кілька днів. Бойового досвіду він не мав.

"Мобілізований 23 вересня. У юності служив у Семенівському полку (це де потрібно маршувати). Бойового досвіду нуль. Було відправлено на фронт практично за кілька днів", — написала вона.

Також Лосєва закликала російських військових чиновників не брехати, оскільки це "злочин".

Раніше Фокус повідомляв, що військові РФ розповіли деталі загибелі мобілізованих на фронті. Російських солдатів відправляють на поле бою за кілька днів після призову без будь-якої підготовки. Це в коментарі журналістам підтверджують військовослужбовці ЗС РФ, які побували на фронті.

Ще нагадаємо, що рітейлери в РФ підняли ціни на військове екіпірування через мобілізацію, в Москві обурилися. Федеральна антимонопольна служба РФ заявила, що російські підприємці суттєво завищують ціни на армійські товари, які зараз мають підвищений попит. Прокуратура винесла продавцям застереження.

Також повідомлялося, що мобілізовані росіяни вбили свого командира. За інформацією журналістів, мобілізовані не хотіли брати участь у бойових діях і через неадекватне ставлення начальства вирішили здатися в полон.