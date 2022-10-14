"Потрібні дві сторони": у Кремлі знову натякнули, що готові до переговорів з Україною, — Reuters

Журналісти пишуть, що російські чиновники практично протягом тижня говорили про те, що готові до переговорів із Заходом і Україною.

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Прес-секретар президента РФ Володимир Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спеціальної військової операції" Москви в Україні не змінилися, але їх можна досягти шляхом переговорів. Про це пише Reuters.

Ці коментарі російським пропагандистам стали останніми в серії заяв на цьому тижні, в яких наголошується на відкритості Москви до переговорів.

"Напрямок не змінився, спецоперація триває, вона триває для того, щоб ми досягли поставленої мети. Однак ми неодноразово заявляли, що залишаємося відкритими для переговорів для досягнення наших цілей", — сказав Пєсков.

Пєсков, однак, додав, що не бачить перспектив переговорів із Заходом найближчим часом через його "вороже" ставлення до Росії.

"Для діалогу потрібні дві сторони. Оскільки Захід зараз займає дуже і дуже ворожу позицію щодо нас, малоймовірно, що така перспектива з'явиться найближчим часом", — заявив Пєсков.

Однак він заявив, що посередницькі зусилля докладає Туреччина.

У Reuters також повідомили, що на цьому тижні також Міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про готовність РФ до переговорів із Заходом, однак у США це відкинули. За його словами, Росія готова розглянути "серйозні пропозиції".

"Коли ми отримаємо якийсь сигнал, ми будемо готові його розглянути", — сказав Лавров.

Раніше Фокус повідомляв, що російська еліта задумалася про повалення Путіна. Журналісти пишуть, що поточним становищем незадоволені майже всі. Ще влітку в РФ вірили, що можна знайти вихід із ситуації, але зараз майбутнього ніхто не бачить.

Ще нагадаємо, що армія РФ буде повністю знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, це буде не ядерна, а досить потужна відповідь. У РФ мають розуміти, що ті, хто підтримує Україну, також не блефують.

Також повідомлялося, що Геращенко спрогнозував зміну режиму в Росії. У майбутньому РФ очікує роз'єднаність, насамперед, серед регіональних еліт. При цьому російський лідер або загине або опиниться на лаві підсудних.