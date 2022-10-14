"Нужны две стороны": в Кремле снова намекнули, что готовы к переговорам с Украиной, — Reuters

Журналисты пишут, что российские чиновники практически на протяжении всей недели говорили о том, что готовы к переговорам с Западом и Украиной.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "специальной военной операции" Москвы в Украине не изменились, но их можно достичь путем переговоров. Об этом пишет Reuters.

Эти комментарии российским пропагандистам стали последними в серии заявлений на этой неделе, в которых подчеркивается открытость Москвы к переговорам.

"Направление не изменилось, спецоперация продолжается, она продолжается для того, чтобы мы достигли поставленных целей. Однако мы неоднократно заявляли, что остаемся открытыми для переговоров для достижения наших целей", — сказал Песков.

Песков, однако, добавил, что не видит перспектив переговоров с Западом в ближайшее время из-за его "враждебного" отношения к России.

"Для диалога нужны две стороны. Поскольку Запад сейчас занимает очень и очень враждебную позицию по отношению к нам, маловероятно, что такая перспектива появится в ближайшем будущем", — заявил Песков.

Однако он заявил, что посреднические усилия прилагает Турция.

В Reuters также сообщили, что на этой неделе также Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о готовности РФ к переговорам с Западом, однако в США это отвергли. По его словам, Россия готова рассмотреть "серьезные предложения".

"Когда мы получим какой-то сигнал, мы будем готовы рассмотреть его", — сказал Лавров.

Ранее Фокус сообщал, что российская элита задумалась о свержении Путина. Журналисты пишут, что текущим положением недовольны практически все. Еще летом в РФ верили, что можно найти выход из ситуации, но сейчас будущего никто не видит.

Еще напомним, что армия РФ будут полностью уничтожена, если Путин применит ядерное оружие. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, это будет не ядерный, но достаточно мощный ответ. В РФ должны понимать, что те, кто поддерживает Украину, тоже не блефуют.

Также сообщалось, что Геращенко спрогнозировал смену режима в России. В будущем РФ ожидает разобщенность, прежде всего, среди региональных элит. При этом российский лидер либо погибнет, либо окажется на скамье подсудимых.