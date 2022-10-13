"Путин уйдет": Геращенко спрогнозировал смену режима в России

В будущем РФ ожидает разобщенность, прежде всего, среди региональных элит. При этом российский лидер либо погибнет, либо окажется на скамье подсудимых, выразил мнение советник главы МВД в интервью Фокусу.

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В будущем Россию ожидает смена власти в лице президента Владимира Путина — путем привлечения его к ответственности за начатую войну против Украины или гибели от рук оппонентов или представителей окружения. Такое мнение в интервью Фокусу выразил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Я думаю, что Российскую Федерацию ждет смена Путина. Он уйдет. Он или будет сидеть на скамье подсудимых, или будет вынужден прятаться в какой-нибудь Северной Корее, или же его убьет кто-то из мстителей или из его окружения", — сказал Геращенко.

В то же время советник главы МВД отметил, что после начала полномасштабной войны РФ уже никогда не будет такой, как прежде — политическая ситуация на территории государства-агрессора будет характеризоваться разобщенностью, региональные элиты больше не захотят лишаться своих благ по вине военных амбиций Кремля.

"Путина за это любят (региональные элиты)? Нет, они его ненавидят, потому что их сладкая жизнь закончилась. А все это потому, что они его посадили к себе на голову и нигде ему не перечили", — сказал собеседник Фокуса.

Также Геращенко констатировал, что сегодняшняя ситуация возникла в том числе и по причине повсеместного потакания Путину со стороны Запада. В качестве примера советник главы МВД привел политику бывших канцлеров Германии Ангелы Меркель и Герхарда Шредера, которые, по его словам, "дали себя опутать газопроводами", несмотря на предупреждения о том, что в случае усиления зависимости от российского газа риск полномасштабного вторжения в Украину возрастет.

"И что, Путин как-то пострадал от санкций из-за Крыма? Нет, с ним продолжали общаться все, ему жали руку, он приезжал на все саммиты, кроме G7. И это все его стимулировало продолжать. Вообще вся история нападения на Украину повторяет поведение Гитлера. Точно так же ему потакали, точно так же делали вид, что с ним можно договариваться, и так далее", — заявил Геращенко.

Напомним, в интервью Фокусу Геращенко также оценил перспективы украинского контрнаступления грядущей зимой.

Полное интервью советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко уже можно прочитать на сайте Фокуса.