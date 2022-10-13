"Продолжится в любое время": Геращенко рассказал о контрнаступлении ВСУ этой зимой

Активность украинских войск на фронте во многом зависит от поставок оружия, а технике в холодное время года наступать даже удобнее, рассказал Фокусу советник главы МВД.

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Замедления контрнаступления Вооруженных сил Украины в грядущий зимний период ожидать не стоит — интенсивность действий украинских защитников во многом зависит от поставок вооружения, а не времен года. Такое мнение в интервью Фокусу выразил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Скорость боевых действий с нашей стороны зависит в значительной степени от скорости поставок оружия и боеприпасов. Я, наоборот, ожидаю, что не будет останавливаться наступление и будет продолжаться в любое время года", — сказал Геращенко.

Советник главы МВД также отметил, что наступление с применением колесной бронетехники наоборот удобнее проводить в холодное время года, когда почва подмерзнет. Геращенко также напомнил, что Кремль выбрал для наступления именно морозное время, конец февраля.

Комментируя тезис о замедлившемся контрнаступлении ВСУ, Геращенко заявил, что Генеральному штабу виднее, "нужно быстрее наступать или медленнее", так как именно у военного руководства есть все данные касательно того, какие есть возможности для ведения боевых действий.

"Для того, чтобы наступление проходило быстрее, нужно еще больше вооружения… Есть два основных фронта — восточный и южный. На южном фронте наступают только украинские вооруженные силы. На восточном фронте наступают ВСУ в направлении Сватово и Кременной. В то же время четвертый месяц есть вялые попытки "вагнеровцев" наступать в сторону Бахмута", — сказал собеседник Фокуса.

В то же время действия бойцов ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении Геращенко назвал "какой-то клоунадой", так как, исходя из сообщений пропагандистских СМИ РФ, противник наступает там еще с 20-х чисел июня, в то время как расстояние от линии фронта до Бахмута составляет всего несколько километров.

"Они их не могут пройти фактически 100 дней. Бахмут стал своего рода Сталинградом, только на месте обороняющих его — украинцы, а наступающих — фашисты", — добавил Геращенко.

Полное интервью советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко уже можно прочитать на сайте Фокуса.