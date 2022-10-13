Антон Геращенко: "Если РФ применит ядерное оружие, то превратится в чумной барак"

Советник главы МВД Антон Геращенко в эксклюзивном интервью Фокусу поделился своими мыслями о том, почему армия России совершила массовые обстрелы украинских городов 10 октября, коллаборантах, ситуации на фронтах, будущем войны и Российской Федерации.

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Обстрелами городов Украины Путин маскирует свои неудачи

— Массированный обстрел украинских городов 10 октября. Что, по вашему мнению, стало его причиной?

— С моей точки зрения, главной целью президента РФ Владимира Путина было даже не поражение украинской энергосистемы, а показать "ватникам" — то есть, наиболее упоротым своим сторонникам — что он силен как никогда, что у него много ракет, что они могут нанести ущерб Украине. Вот это главная была задача после того, что произошло на Крымском мосту, после отступления из Харьковской области, после полного отсутствия каких-либо успехов на фронте.

А я напомню, что, начиная с 3 июля, после захвата Лисичанска, у россиян нет абсолютно никаких достижений, никаких продвижений. Они находятся в обороне и наоборот только отступают. Это реакция на резкое падение рейтинга Путина, доверия к нему среди его сторонников. Главная задача была – показать, что "мы сильные".

Самое интересное, что российская пропаганда уже по телевидению не стесняется открыто радоваться нанесению ударов по городам Украины. Скабеева и прочие в эфире, визжа от радости, показывают кадры — как ракеты попадают не по военным объектам и даже не по электростанциям, а по центру Киева. Это, можно сказать, уже окончательный поворот к фашизму.

[ + – ] Российским телезрителям показали кадры ракетного обстрела Киева

— На что повлияют удары по объектам энергетической инфраструктуры? Можно ли такими ударами полностью лишить жителей Украины доступа к электроэнергии?

— Я бы не хотел подсказывать, что делать врагу. Но на сегодняшний момент их удары цели не достигли, это было что-то вроде укуса комара. Максимальный ущерб — это то, что приходится идти на веерные отключения электроэнергии в некоторых регионах.

Обрушения энергосистемы не произошло. У них этот план по обрушению энергосистемы был наверняка — только на декабрь. Когда было бы уже холодно, отрицательная температура. Сейчас Путин на это пошел, чтобы показать, что у него еще есть порох в пороховницах. Мы же будем более готовы к дальнейшим ударам по энергосистеме, которые будут более опасными именно тогда, когда есть мороз. Потому что тогда могут быть проблемы с теплоснабжением.

— Удалось ли российской армии нанести удары по каким-либо военным объектам, как об этом заявлял Путин на заседании Совбеза РФ?

— Ни одного военного объекта 10 октября поражено не было. Все погибшие и раненые — гражданские лица. В том числе — 41-летний полковник киберполиции Юрий Заскока и женщина-доктор, у которой 5-летний сын остался круглым сиротой. Соболезнования их близким.

— Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что обстрелы 10 октября — это якобы только "первый этап" и стоит ждать продолжения. Как вы оцените эти его слова?

— Медведев — это спившийся алкоголик, который не имеет никакого влияния на принятие политических решений в РФ. Он — не более, чем человек, который просто болтает без толку. Удары, конечно же, будут. Они хотят и дальше поражать наши объекты инфраструктуры. Но их возможности уменьшаются. Я не готов сказать, сколько у россиян осталось ракет, но очевидно, что оружия у них не прибавляется.

Такое высокотехнологичное оружие, как крылатые ракеты, не может делаться быстро. Срок изготовления такой ракеты — 8-10 месяцев. Расходуют они их точно в десять раз быстрее, чем изготавливают. И могу сказать, что никакого высокоточного оружия у них, как оказалось, нет. Ну какое же это высокоточное оружие, если одна ракета попадает в овраг под стеклянным пешеходным мостом, другая — в детскую площадку в парке?

[ + – ] Российские ракеты оказались не такими уж высокоточными

— Может, в этом и была логика, бить именно по гражданским объектам?

— Мне сложно думать за бесноватого диктатора Путина и его военных. Но это не высокоточное оружие.

Контрнаступление продолжится и зимой

— Какое с 24 февраля общее количество гражданских, погибших в результате ударов ВС РФ по населенным пунктам Украины?

— По учетам полиции по состоянию на 10 октября погибли 8 436 мирных жителей, травмированы 6 134. Также погибли 422 и травмированы 804 ребенка. Но это без учета неподконтрольных нам территорий, включая Мариуполь, Попасную и т.д.

— Иранские БПЛА Shahed: президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что РФ их заказала 2 400 единиц. Насколько их можно назвать эффективными, насколько они представляют опасность для нашей армии, систем ПВО и т.д.?

— Оружие, которое взрывается и может убить, конечно же, опасно. Если сравнивать их с РСЗО HIMARS, то, я думаю, одна ракета стоит 100 таких БПЛА. Они все равно не являются на 100% точными, а их боевая часть в размере 10 кг не может поразить какие-то особо укрепленные здания. Но, конечно же, они наносят свой ущерб.

Кроме того, на них расходуются ценные ракеты ПВО. Потому очень важно сейчас нашим силам ПВО и сухопутным силам максимально использовать старые советские комплексы типа "Шилка" и "Тунгуска". Это скорострельные пушки небольшого калибра, которые будут очень успешно сбивать подобного рода дроны.

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Россия получила иранские дроны двух типов: что известно об этих БПЛА

— Какие последствия стоит ожидать для Ирана из-за оказания военной помощи РФ?

— Иран и так находится под санкциями. Это режим, который плевать хотел на какие-то права человека, на человеческую жизнь. Они с Россией, с Путиным сейчас в одной лодке. Фактически есть союз между Китаем, Ираном и РФ. Те же самые иранские нефть и газ покупает Китай. Из-за санкций Европа и США их не покупают, а Китай — да. Китай также крупнейший застройщик и инвестор в Иран.

— Кто, по вашему мнению, на самом деле подорвал Крымский мост? Это СБУ, ГУР МОУ, другие украинские ведомства или сами россияне?

— Те, кто это сделал, напишут об этом в своих мемуарах. Самый главный результат подрыва Крымского моста — это, конечно же, психологическая травма для тех, кто считал, что Россия сильна и недосягаема. Это самый главный удар.

Да, через какое-то время они восстановят дорожное полотно, которое было обрушено, и железнодорожное сообщение. Но они уже никогда не восстановят свое чувство спокойствия и неуязвимости. Удар по Крымскому мосту, безусловно, ослабил власть России и усилил позиции Украины. В частности, многие теперь считают, что "Моссад" и ЦРУ уже не номер один.

[ + – ] Взрыв на Крымском мосту нарушил логистику между РФ и оккупированным полуостровом

— Темпы контрнаступления ВСУ несколько замедлились. С чем это, по вашему мнению, связано?

— Есть Генеральный штаб, который руководит наступлением. Которому виднее — нужно быстрее наступать или медленнее. У него есть все данные с пониманием того, какие есть возможности для наступления. Для того, чтобы наступление проходило быстрее, нужно еще больше вооружения.

— Мы можем ожидать новых прорывов и таких тотальных разгромов, как в Харьковской области?

— Есть два основных фронта — восточный и южный. На южном фронте наступают только украинские вооруженные силы. На восточном фронте наступают ВСУ в направлении Сватово и Кременной. В то же время четвертый месяц есть вялые попытки "вагнеровцев" наступать в сторону Бахмута. Но это уже превращается просто в какую-то клоунаду. Потому что если посмотреть заявления российских пропагандистов, то они там наступают с 20-х чисел июня. При том, что линия фронта там до Бахмута всего лишь несколько километров. Они их не могут пройти фактически 100 дней.

Бахмут стал своего рода Сталинградом, только на месте обороняющих его — украинцы, а наступающих — фашисты.

[ + – ] Глава Минобороны Алексей Резников рассказал о наступлении ВСУ

— Как правило, в зимний период боевые действия несколько замедляются. Аналогичного развития ожидает и ряд экспертов от этой войны. По вашему мнению, действительно ли будет определенное замедление?

— Скорость боевых действий с нашей стороны зависит в значительной степени от скорости поставок оружия и боеприпасов. Я, наоборот, ожидаю, что не будет останавливаться наступление и будет продолжаться в любое время года. Для той же колесной бронетехники наступать по подмороженной почве даже предпочтительнее, чем по грязи. Напомню, что Путин выбрал для наступления на Украину конец февраля, морозное время, когда почва была твердой.

— Еще одна тема, которая сейчас многими обсуждается. Путин может применить ядерное оружие в Украине?

— Путин — больныой на голову маньяк и военный преступник. Потому исключать применение на 100% нельзя. Но если у него остается хоть капля здравого смысла и чувства предвидения, то он должен понимать, что применение тактического ядерного оружия против ВСУ превратит его в окончательного изгоя, с которым не будет никаких переговоров, а вся Россия превратится в "чумной барак".

[ + – ] Антон Геращенко считает, что в случае применения ядерного оружия по Украине Россия окончательно превратится в изгоя Фото: aa.com.tr

Коллаборантов в Украине в 2022-м оказалось меньше, чем в 2014-м

— Где на деоккупированных территориях российские военные относились к местному населению более жестоко — в Киевской, Харьковской, Херсонской областях или на Донбассе?

— Равных Буче, где массово расстреливали людей на улицах, мы пока не нашли. Второй по уровню проявленной жестокости — это Изюм, который подвергся массовым бомбардировкам. Там огромное количество граждан погибло в своих домах просто под бомбами. Я лично в Изюме был возле дома, где обрушилось два подъезда, из-под которых, как сообщили местные жители, достали 47 трупов. Погибли целые семьи. Никакой военной необходимости бомбить многоэтажные дома, застройку, абсолютно не было.

[ + – ] Массовые захоронения в Изюме

— Можете ли вы дать характеристику среднестатистического коллаборанта на оккупированной территории? Кто это, какой у него возраст, семейное положение?

— Как правило, это люди от 40 и старше. Люди, которые считают, что распад СССР — это большое горе, что Украина — это ошибка. Как правило, это люди русскоязычные, русские по своему происхождению. Которые воспитывались, скажем так, в раболепстве перед Москвой, перед РФ. И которые не видели будущее Украины как независимого государства.

— Известно ли, сколько жителей Украины стали коллаборантами на данный момент?

— Есть скрытые коллаборанты и есть открытые. Если говорить об открытых, то речь, наверное, о нескольких тысячах человек. Что касается тех, кто морально поддерживал "русский мир", то думаю, что их больше. Но думаю, что после нашей победы все, кто поддерживал русских, просто уедут из Украины.

— Были ли уже задержания сотрудников сферы образования, которые согласились работать под российской оккупацией?

— Мне о таких случаях не известно.

— Какое количество сотрудников системы МВД — полицейских, спасателей и т.д. — стали коллаборантами на оккупированных территориях?

— Спасатели остались на оккупированных территориях и выполняли свою работу — спасали украинцев от пожаров, от бедствий. Говорить о коллаборационизме людей, которые выполняли свою работу — это то же самое, что говорить о врачах, спасавших жизни людей. Если говорить о полицейских, то максимальный уровень — это был замначальника районного отдела полиции на Харьковщине. Все остальные — это рядовые люди, которые не занимали каких-то высоких постов.

Поэтому нельзя сказать, что полиция была пронизана коллаборантами. Особенно в сравнении с 2014-м годом, когда в Крыму руководство полиции переходило на сторону врага. Когда начальник СБУ, Петр Зима, стал генералом ФСБ РФ. Такого на этот раз нет.

В целом у нас на постах в полиции находились патриотичные люди, высокопоставленных измен нет. Точных цифр у меня нет, но думаю, что на стороне РФ начали работать менее 10% полицейских. Полицейские получали указания выйти из определенных территорий и выполняли их. Кроме редких случаев. Сейчас, когда восстанавливаем райотделы в том же Лимане и Изюме, туда приходят те же полицейские, которые ранее ушли.

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— Удавалось ли на деоккупированных территориях задержать кого-то из правоохранителей-коллаборантов, которые перешли на сторону РФ?

— В Балаклее был задержан руководитель оккупационной полиции, в Изюме — начальник уголовного розыска оккупационной полиции. Оба были пенсионеры, уволены за десять лет до вторжения. Как раз попадают в образ коллаборанта — пророссийски настроенные, русские по национальности и ненавидели Украину.

— Жители оккупированных с 2014 года территорий ждут возвращения украинской власти? Поступает ли оттуда силам обороны Украины информация о перемещениях, технике и базах российских военных?

— Максимальное количество информации поступает со спутников. Первый вопрос — конечно, есть те, кто ждут Украину, есть те, кто не ждут, это очевидно. Соотношение назвать сложно, там соцопрос не проведешь. Но, конечно же, там есть люди, которые хотят возвращения Украины. И хотят, чтобы был мир. Мир будет возможен только тогда, когда эти территории будут возвращены нашей стране.

Активные боевые действия могут закончиться в 2023-м году

— Какие сценарии развития российско-украинской войны вы видите?

— Один сценарий — только победа Украины.

— А какими путями мы можем к этому прийти?

— Территория континентальной Украины будет освобождена силой оружия, включая Донецк и Луганск. Это мои ожидания. Что касается Крыма… Туда технически сложно зайти военным путем. Но если россияне будут его оборонять, то санкции будут им наносить ущерб в 100-150 млрд долларов в год. Стоимость оккупации будет настолько высока, что они просто не смогут его удерживать.

— Сколько еще продлится полномасштабная российско-украинская война?

— Я надеюсь, что она закончится в 2023-м году освобождением Украины. А так она может длиться много лет. Потому что может не быть мирного договора, как между Японией и Россией, между Северной и Южной Кореей. Но активные боевые действия, я думаю, закончатся уже в следующем году.

— Насколько усложнят жизнь украинским защитникам мобилизованные в РФ? Как они могут повлиять на фронт?

— Конечно же, это повлияет негативно. Потому что придется тратить больше патронов и снарядов на уничтожение вновь прибывших оккупантов. Коренным образом это не поможет Путину и россиянам удержать наши территории. Это осложнит их освобождение. В принципе и мобилизация зачем нужна была? Чтобы заткнуть дыры на фронте, посадить в окопы людей. Потому что в окопах никто уже практически не сидел.

А так просто понадобится больше пушек, больше оружия. В три раза больше РСЗО HIMARS, в три раза больше артиллерии, в пять раз больше танков и бронетехники. Просто оружие, и все. Самое главное — что у россиян, как мобилизованных, так и тех, кто здесь уже есть, абсолютно нет воли к победе. Они не понимают, что они тут делают. И попадая сюда они видят, что здесь их дело не правое, они чувствуют себя фашистами.

[ + – ] Антон Геращенко говорит, что для победы в войне Украине нужно лишь больше оружия Фото: МВД Украины

— Ваше мнение по поводу будущего РФ. Что ее ждет?

— Я думаю, что Российскую Федерацию ждет смена Путина. Он уйдет. Он или будет сидеть на скамье подсудимых, или будет вынужден прятаться в какой-нибудь Северной Корее, или же его убьет кто-то из мстителей или из его окружения.

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А Российская Федерация уже никогда не будет такой, какая она была раньше, до вторжения. Она будет разобщенной, региональные элиты поднимут голову и больше не захотят сажать себе на шею диктатора, который может ввергнуть Россию в войну. Есть же много местных российских царьков — башкирских, татарских и прочих. Они все до начала полномасштабной войны имели недвижимость в Европе, яхты, бентли, роллс-ройсы, отдыхали там, кайфовали от жизни, благодаря награбленному в РФ. Сейчас у них это все закрыто. Как вы думаете — они Путина за это любят? Нет, они его ненавидят, потому что их сладкая жизнь закончилась. А все это потому, что они его посадили к себе на голову и нигде ему не перечили.

Но давайте откровенно — ранее и Запад всячески Путину подыгрывал. Посмотрите на то, что делала Германия в лице бывших канцлеров Ангелы Меркель и Герхарда Шредера. Они дали себя опутать газопроводами. По состоянию на февраль Германия 55% газа получала из РФ. При том, что предупреждали все: "Если вы заходите в такую зависимость — Путин будет из вас веревки вить". Предупреждали все, что не надо строить "Северный поток-2", потому что это приведет к повышению риска вторжения в Украину.

И что, Путин как-то пострадал от санкций из-за Крыма? Нет, с ним продолжали общаться все, ему жали руку, он приезжал на все саммиты, кроме G7. И это все его стимулировало продолжать. Вообще вся история нападения на Украину повторяет поведение Гитлера. Точно так же ему потакали, точно так же делали вид, что с ним можно договариваться, и так далее.