"Продовжиться у будь-який час": Геращенко розповів про контрнаступ ЗСУ цієї зими

Активність українських військ на фронті багато в чому залежить від постачання зброї, а техніці в холодну пору року наступати навіть зручніше, розповів Фокусу радник голови МВС.

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Уповільнення контрнаступу Збройних сил України у майбутній зимовий період очікувати не варто — інтенсивність дій українських захисників багато в чому залежить від постачання озброєння, а не пори року. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Швидкість бойових дій з нашого боку залежить значною мірою від швидкості постачання зброї та боєприпасів. Я, навпаки, очікую, що не буде зупинятися наступ і продовжуватиметься у будь-яку пору року", — сказав Геращенко.

Радник глави МВС також зазначив, що наступ із застосуванням колісної бронетехніки навпаки зручніше проводити в холодну пору року, коли ґрунт підмерзне. Геращенко також нагадав, що Кремль обрав для наступу саме морозний час, кінець лютого.

Коментуючи тезу про контрнаступ ЗСУ, що сповільнився, Геращенко заявив, що Генеральному штабу видніше, "потрібно швидше наступати чи повільніше", оскільки саме у військового керівництва є всі дані щодо того, які є можливості для ведення бойових дій.

"Для того, щоб наступ проходив швидше, потрібно ще більше озброєння… Є два основні фронти — східний і південний. На південному фронті наступають лише українські збройні сили. На східному фронті наступають ЗСУ в напрямку Сватового та Кремінної. Водночас четвертий місяць є мляві спроби "вагнерівців" наступати у бік Бахмута", — сказав співрозмовник Фокусу.

Заразом дії бійців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку Геращенко назвав "якоюсь клоунадою", оскільки, виходячи з повідомлень пропагандистських ЗМІ РФ, противник наступає там ще з 20-х чисел червня, тоді як відстань від лінії фронту до Бахмута становить лише кілька кілометрів.

"Вони їх не можуть пройти фактично 100 днів. Бахмут став свого роду Сталінградом, тільки на місці тих, хто його обороняють, — українці, а тих, хто наступає, — фашисти", — додав Геращенко.

Повне інтерв'ю радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка вже можна прочитати на сайті Фокусу.