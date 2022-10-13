"Путін піде": Геращенко спрогнозував зміну режиму в Росії

У майбутньому РФ очікує роз'єднаність, насамперед, серед регіональних еліт. При цьому російський лідер або загине, або опиниться на лаві підсудних, висловив думку радник глави МВС в інтерв'ю Фокусу.

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У майбутньому на Росію чекає зміна влади в особі президента Володимира Путіна — шляхом притягнення його до відповідальності за розпочату війну проти України чи загибелі від рук опонентів чи представників оточення. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Я думаю, що на Російську Федерацію чекає заміна Путіна. Він піде. Він або сидітиме на лаві підсудних, або буде змушений ховатися в якійсь Північній Кореї, або його вб'є хтось із месників чи з його оточення", — сказав Геращенко.

Водночас радник глави МВС зазначив, що після початку повномасштабної війни РФ уже ніколи не буде такою, як колись — політична ситуація на території держави-агресора характеризуватиметься роз'єднаністю, регіональні еліти більше не захочуть втрачати свої блага з вини військових амбіцій Кремля.

"Путіна за це люблять (регіональні еліти)? Ні, вони його ненавидять, тому що їхнє солодке життя закінчилося. А все це тому, що вони його посадили до себе на голову і ніде йому не суперечили", — сказав співрозмовник Фокуса.

Також Геращенко констатував, що сьогоднішня ситуація виникла, зокрема, і через повсюдне потурання Путіну з боку Заходу. Як приклад, радник глави МВС навів політику колишніх канцлерів Німеччини Ангели Меркель і Герхарда Шредера, які, за його словами, "дали себе обплутати газопроводами", незважаючи на попередження про те, що в разі посилення залежності від російського газу ризик повномасштабного вторгнення в Україну зросте.

"І що, Путін якось постраждав від санкцій через Крим? Ні, з ним продовжували спілкуватися всі, йому тиснули руку, він приїжджав на всі саміти, окрім G7. І це все його стимулювало продовжувати. Взагалі, вся історія нападу на Україну повторює поведінку Гітлера. Так само йому потурали, так само вдавали, що з ним можна домовлятися тощо", — заявив Геращенко.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Геращенко також оцінив перспективи українського контрнаступу взимку.

Повне інтерв'ю радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка вже можна прочитати на сайті Фокусу.