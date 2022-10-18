Украина не видит, чтобы Красный Крест работал над защитой украинских военнопленных, — Ермак

17 октября на линию соприкосновения в Запорожской области приехала украинская делегации, однако представители МККК так и не явились на встречу с ней.

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Украина не видит, чтобы Международный Комитет Красного Креста (МККК) работал над защитой украинских военнопленных, в частности, тех, которые находятся в колонии оккупированной Еленовки. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Россия совершает военные преступления и геноцид по отношению к украинским военнопленным. Такие действия Москвы требуют от правозащитных организаций иметь четкую позицию и решительность.

"На прошлой неделе, во время видеоразговора с президентом Красного Креста Мирьяной Эггер, я призвал представителей МККК посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию организации на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Еленовке", — рассказал Ермак.

17 октября на линию соприкосновения в Запорожской области приехала украинская делегации, однако представители МККК так и не явились на встречу с ней.

"К сожалению, Красный Крест не просто терпит нарушение россиянами всех норм международного права, но и делает это молча", — считает глава ОП.

Ермак заявил, что Украина требует и ожидает от Красного Креста должной решительности в получении доступа к украинским пленным в Еленовке. Он добавил, что главным препятствием является позиция России, однако Киев не видит, чтобы МККК работал над защитой узников.

"Украинская сторона имеет все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата", — подчеркнул политик.

Напомним, 17 октября украинская делегация ждала Красный Крест на линии соприкосновения. Однако представители организации не явились на встречу. Украинская сторона планировала убедить организацию добиться от РФ разрешения посетить украинских военнопленных в колонии Еленовки.

14 октября Андрей Ермак выдвинул безальтернативное требование к Красному Кресту направить миссию к украинским военнопленным в Еленовке.