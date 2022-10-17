Ждали на линии разграничения: Красный Крест не приехал на встречу с украинской делегацией

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что украинская делегация планировала убедить организацию добиться от РФ разрешения посетить украинских военнопленных в колонии Еленовки.

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Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) не приехала на линию разграничения, где их ожидал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец с украинскими народными депутатами и представителями Офиса президента. Во время встречи украинская делегация планировала убедить организацию добиться от РФ разрешения посетить украинских военнопленных в колонии Еленовки. Об этом Лубинец рассказал на своей странице в Facebook.

"Это оказалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую ​​поездку, МККК мы не увидели. Россияне продолжают пытать наших героев под молчание международных организаций.", — написал он.

Дмитрий Лубинец отметил, что Украина пускает организацию к российским военнопленным, а Россия делать этого не хочет. В то же время Украина придерживается Женевских конвенций, а РФ пытает и убивает украинских защитников.

По его словам, МККК молчит, а за этим молчанием кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, которые совершает РФ.

"Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику — она должна быть ликвидирована", — подытожил он.

Напомним, 14 октября глава ОП Андрей Ермак выдвинул требование Комитету Красного Креста направить миссию в колонию оккупированной Еленовки. Он напомнил, что там в конце июля погибли около 50 украинских военнопленных из-за теракта, который устроила Россия.

Ранее, 6 сентября глава Красного Креста Роберт Мардини заявил, что организация должна придерживаться нейтралитета в конфликтах государств и не занимается политикой. По его словам, это дает возможность представителям "Красного Креста" помогать военнопленным и гражданским.