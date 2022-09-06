Не можем гарантировать безопасность: глава Красного креста рассказал о нейтралитете

Как рассказал глава организации Роберт Мардини, нейтралитет дает возможность представителям "Красного Креста" помогать военнопленным и гражданским. Однако требовать от сторон чего-то они не могут.

Генеральный директор Международного Комитета "Красного Креста" Роберт Мардини заявил, что организация не может обеспечить безопасность военнопленных из-за отсутствия у нее армии и оружия. Об этом он рассказал в интервью порталу "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности защитников "Азовстали", Мардини сказал, что гарантии безопасности – дело тех, кто удерживает военнопленных.

"Конечно, мы опустошены, когда знаем, что военнопленные погибают в следственном изоляторе, то ли из-за отсутствия медицинской помощи, то ли из-за обстрела или атаки. Это не приемлемо. Но мы не можем гарантировать безопасность, потому что нас там нет. Это ответственность сторон согласно конвенциям, которые они приняли, подписали и ратифицировали", — сказал Мардини.

Что касается убийства украинских военнопленных в Еленовке, то Мардини заявил, что у "Красного Креста" также нет полной информации.

"У нас есть имена, мы зарегистрировали людей, когда они выходили из Азовстали. Так что нам нужно знать, где они", — сказал он.

Кроме того, по его словам, "Красный Крест" не может потребовать у РФ, чтобы его представителей пустили к военнопленным. Однако Мардини отметил, что все государства, которые подписали Женевский конвенции обязаны их выполнять.

Нейтралитет Красного Креста

Также Мардини рассказал о нейтралитете организации. По его словам, "Красный Крест" не может говорить, насколько правильным является конфликт. Это работа ООН.

"Я знаю, что это может показаться странным людям в Украине. Но наша работа состоит в том, чтобы сосредоточиться на правилах, которые следует применять и соблюдать во время войны для защиты гражданских лиц", — заявил Мардини.

По его словам, нейтралитет – это важно, так как в случае его отсутствия стороны могут не пускать представителей "Красного креста" в изоляторы к военнопленным. Мардини сказал, что "Красный крест" не занимается политикой, а лишь помогает людям в самых экстремальных условиях.

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