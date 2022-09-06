Не можемо гарантувати безпеку: голова Червоного Хреста розповів про нейтралітет

Як розповів голова організації Роберт Мардіні, нейтралітет дає можливість представникам "Червоного Хреста" допомагати військовополоненим та цивільним. Однак вимагати від сторін чогось вони не можуть.

Генеральний директор Міжнародного Комітету "Червоного Хреста" Роберт Мардіні заявив, що організація не може забезпечити безпеку військовополонених через відсутність у неї армії та зброї. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Українська правда".

Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки захисників "Азовсталі", Мардіні сказав, що гарантії безпеки – справа тих, хто утримує військовополонених.

"Звичайно, ми спустошені, коли знаємо, що військовополонені гинуть у слідчому ізоляторі, чи то через відсутність медичної допомоги, чи то через обстріл чи атаку. Це не прийнятно. Але ми не можемо гарантувати безпеку, бо нас там немає. Це відповідальність сторін згідно з конвенціями, які вони ухвалили, підписали та ратифікували", — сказав Мардіні.

Що стосується вбивства українських військовополонених в Оленівці, то Мардіні заявив, що "Червоний Хрест" також не має повної інформації.

"У нас є імена, ми зареєстрували людей, коли вони виходили з Азовсталі. Тож нам потрібно знати, де вони", — сказав він.

Крім того, за його словами, "Червоний Хрест" не може вимагати від РФ, щоб його представників пустили до військовополонених. Однак Мардіні зазначив, що всі держави, які підписали Женевську конвенцію, зобов'язані їх виконувати.

Нейтралітет Червоного Хреста

Також Мардіні розповів про нейтралітет організації. За його словами, "Червоний Хрест" не може говорити, наскільки правильним є конфлікт. Це робота ООН.

"Я знаю, що це може здатися дивним людям в Україні. Але наша робота полягає в тому, щоб зосередитися на правилах, які слід застосовувати та дотримуватись під час війни для захисту цивільних осіб", — заявив Мардіні.

За його словами, нейтралітет – це важливо, оскільки у разі його відсутності сторони можуть не пускати представників "Червоного хреста" до ізоляторів військовополонених. Мардіні сказав, що "Червоний хрест" не займається політикою, а лише допомагає людям у найекстремальніших умовах.

Раніше Фокус писав про те, як "Червоний Хрест" скасував роздачу продуктів у Маріуполі. Через це стався бунт. Охочих отримати допомогу виявилося набагато більше, ніж очікувалося, через це й спалахнули протести. Діяльність окупантів ставить маріупольців на межу виживання.