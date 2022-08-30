Маріупольці влаштували перший голодний бунт: Червоний Хрест скасував роздавання продуктів (відео)

Охочих отримати допомогу виявилося набагато більше, ніж очікувалося, через це й спалахнули протести. Діяльність окупантів ставить маріупольців на межу виживання.

У маріупольському парку ім. Гурова стався перший справжній голодний бунт. Окупанти не видають містянам гуманітарну допомогу, і єдиною можливістю прогодуватись для багатьох залишаються продукти Червоного Хреста. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

"Охочих отримати допомогу виявилося занадто багато, і в Червоному Хресті вирішили скасувати роздавання. Виник справжній голодний бунт", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що згодом подібних випадків у тимчасово окупованому Маріуполі може бути більше, бо через діяльність загарбників мешканці перебувають на межі виживання.

"Бунтам бути. Наслідки демократії даються взнаки", — зазначив представник мерії.

Нагадаємо, що досі частина маріупольців змушена жити у розбомблених будинках. Радник мера показав відео практично зруйнованого житлового будинку в Лівобережному районі, де досі мешкає 11 осіб. Перед будинком із вибитими вікнами люди намагаються організувати собі якусь подобу житлових умов: ставлять меблі, розміщують навіси.

Раніше Фокус повідомляв, що гауляйтер Маріуполя Іващенко втік у лікарню після "замаху". Проте радник мера розповів, що представник окупаційної адміністрації знаходиться не в Маріуполі, а його дочка в Москві зазнала нападу.