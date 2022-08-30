Мариупольцы устроили первый голодный бунт: Красный Крест отменил раздачу продуктов (видео)

Желающих получить помощь оказалось намного больше, чем ожидалось, из-за этого и вспыхнули протесты. Деятельность оккупантов ставит мариупольцев на грань выживания.

В мариупольском парке им. Гурова произошел первый настоящий голодный бунт. Оккупанты не выдают горожанам гуманитарную помощь, и единственной возможностью прокормиться для многих остаются продукты Красного Креста. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Желающих получить помощь оказалось слишком много, и в Красном Кресте решили отменить раздачу. Возник настоящий голодный бунт", — говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что впоследствии подобных случаев во временно оккупированном Мариуполе может быть больше, потому что из-за деятельности захватчиков жители находятся на грани выживания.

"Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", — отметил представитель мэрии.

Напомним, что до сих пор часть мариупольцев вынуждена жить в разбомбленных домах. Советник мэра показал видео практически разрушенного жилого дома в Левобережном районе, где до сих пор проживает 11 человек. Перед зданием с выбитыми окнами люди пытаются организовать для себя какое-то подобие жилых условий: ставят мебель, размещают навесы.

Ранее Фокус сообщал, что гауляйтер Мариуполя Иващенко сбежал в больницу после "покушения". Однако советник мэра рассказал, что представитель оккупационной администрации находится не в Мариуполе, а его дочь в Москве подверглась нападению.