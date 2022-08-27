"Просто ярость": мариупольцы продолжают жить в разбомбленных домах, – Андрющенко (видео)

Одиннадцать местных жителей вынуждены оставаться в многоэтажке, от которой после обстрелов ВС РФ практически ничего не осталось. Рядом с домом стоит разбомбленная техника.

Часть горожан в оккупированном Мариуполе вынуждены жить в разбомбленных многоэтажных домах. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Он опубликовал соответствующее видео, на котором видна почти полностью разрушенная многоэтажка.

"Мариуполь. Левобережный район. Руина. Здесь, именно в этом доме, до сих пор проживает 11 человек", – написал советник мэра.

На видео видно, что дом стоит полностью без окон. Перед подъездами люди пытаются организовать для себя более комфортные условия – ставят мебель, делают навесы. Также видна сгоревшая военная техника на дороге.

Как комментирует Андрющенко, такие реалии в городе на фоне российской пропаганды.

"Вот оно, настоящее воплощение лозунга "Россия здесь навсегда". Ярость. Просто ярость", – подчеркнул представитель мэрии.

Напомним, 25 августа в Мариуполе разгорелся сильный пожар. В городе горели дома и школа, однако оккупационная власть не обращала на это внимания.

Ранее мы сообщали, что захватчики устроили перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя, чтобы установить количество людей в городе. Неофициально говорят, что большинство людей не собираются участвовать в "референдуме".