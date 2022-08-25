Большинство жителей Мариуполя не будет принимать участия в "референдуме", – разведка

По данным ГУР Минобороны, в городе остаются люди преимущественно 40-70 лет, которые озлобленно относятся как к оккупационной власти, так и к РФ.

Оккупанты устроили перепись населения во всех районах временно оккупированного Мариуполя, чтобы установить количество людей в городе. Неофициально говорят, что большинство людей не собираются участвовать в "референдуме". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, небольшие группы по 2-3 коллаборанта ходят по домам людей, чтобы выяснить реальное количество людей в городе, их прописку и место пребывания родственников. Также перепись официально проводится для установления места нахождения людей, чтобы обеспечить их газом и электричеством.

В неофициальных разговорах оккупанты признают, что только 5-7% опрошенных высказываются за участие в так называемом референдуме. Большинство людей или отказываются отвечать на такие вопросы или говорят, что не будут принимать участия в "референдуме".

В Мариуполе остались люди в большинстве своем возрастом от 45 до 70 лет. Разведка отмечает, что местные жители озлобленно относятся как к оккупационным властям, так и к РФ.

На данный момент даты проведения "референдума" остается неизвестной. Все еще проходит перепись, а к анонсированному ранее 11 сентябрю они не успеют. Более того оккупационная власть не торопиться вообще поднимать эту тему. Они акцентируют внимание на пропаганде — обеспечению людей социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к земле.

С 1 сентября оккупанты перестанут выдавать гуманитарную помощь, которая помогала людям хоть как-то выжить. Одна из причин — низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

Напомним, в РФ незаконно усыновляют похищенных детей из Мариуполя. К усыновлению предлагают 300 маленьких украинцев.

Ранее разведка докладывала о планах РФ ударить по месту "суда" над пленными в Мариуполе.