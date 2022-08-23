В России незаконно усыновляют похищенных из Мариуполя детей

Советник главы Мариуполя Петр Андрющенко назвал незаконное усыновление маленьких мариупольцев, которых разлучили с родственниками, самым большим преступлением России.

Самым большим преступлением российских оккупантов в Мариуполе стала даже не прицельная бомбардировка драмтеатра, в бомбоубежищах которого скрывались сотни горожан, а похищение детей для усыновления их россиянами. Об этом сообщил советник городского главы города Петр Андрющенко в своем официальном Телеграм-канале.

"Самое большое преступление России — это похищение украинских детей-мариупольцев, которые были приписаны к детям-сиротам", — написал Андрющенко.

По его словам, у многих детей, которых оккупанты вывезли на территорию РФ, не был официально установлен статус "ребенок-сирота".

Андрющенко также опубликовал скриншот публикации, в которой официальные органы опеки Краснодарского края признались, что незаконно содержат и предлагают к усыновлению 300 детей из Мариуполя.

[ + – ] Россиянам органы опеки предлагают незаконно усыновить похищенных украинских детей

"А уже более тысячи украинских детей-мариупольцев с начала оккупации города передали в российские семьи по разным уголкам необольшевистской империи", — добавил советник городского главы.

Что говорят органы опеки РФ

Усыновить маленьких мариупольцев предлагают органы опеки в Краснодарском крае.

Российские чиновники сообщают, что уже более тысячи украинских детей усыновили (а по факту — похитили) семьи в в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае.

Таким россиянам даже выделили государственную помощь: это так называемый "материнский капитал" и оплата декрета по месту работы.

Кроме того россиянам, которые усыновят ребенка старше семи лет или ребенка-инвалида из Мариуполя, обещают единовременную выплату.

Размер пособия для усыновителя — практически 20,5 тыс. рублей. При усыновлении ребенка-инвалида — 156, 4 тыс руб.

Напомним, ранее Андрющенко рассказал о том, как в Мариуполе российские оккупанты отбирают у горожан детей. Свои действия военные аргументируют тем, что не хотят "позволять родителям и далее воспитывать неонацистов".

Фокус также писал, что в ООН изучают факты массового похищения оккупантами украинских детей. ВС РФ вывозит маленьких украинцев из детских домов на оккупированных территориях на территорию Российской Федерации, где их незаконно отдают на усыновление.