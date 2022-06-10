Бьют и отбирают детей: мэр Мариуполя рассказал, как ВС РФ издеваются над мирными жителями

В городе, по словам Вадима Бойченко, созданы все условия, чтобы мирные жители могли возможность выехать только в Россию.

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ВС РФ заставляют жителей оккупированного Мариуполя проходить фильтрацию, а также избивают гражданских и не кормят их. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Вадим Бойченко.

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По его словам, оккупационная администрация создает такие условия, чтобы жители Мариуполя не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию. В этом контексте Вадим Бойченко упомянул фильтрационные лагеря, после прохождения которых граждане могут ехать только в Российскую Федерацию.

Мэр Мариуполя сообщил, что с подобной процедурой пришлось столкнуться его крестной матери.

"Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом в Эстонию, а оттуда в Украину. Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию", — подчеркнул городской голова оккупированного Мариуполя.

Вокруг портового города, как утверждает Бойченко, на сегодняшний день функционируют четыре фильтрационных лагеря. Были также зафиксированы случаи, когда оккупанты пытались похитить детей на глазах у родителей. По словам Бойченко, руководителя одного из предприятий с женой и маленьким ребенком принудительно депортировали в Россию.

"Россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах. Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку", — продолжил Бойченко и добавил, что мужчину сильно избили, но через время вернули малыша.

Ранее военная разведка Британии предупреждала, что Мариуполю грозит вспышка холеры из-за гуманитарной катастрофы.

Также сообщалось, что в Мариуполе началась эпидемия, а оккупированный город был закрыт на карантин. По словам советника мэра Петра Андрющенко, в населенном пункте зафиксирован резкий рост смертности среди населения, а вспышка заболеваемости может быть вызвана холерой.