Оккупированному Мариуполю грозит большая вспышка холеры, — разведка Британии

По данным Минобороны Британии, в мае в городе были зарегистрированы единичные случаи. Медицинские услуги в городе уже близки к коллапсу, а большая вспышка холеры только усилит это.

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В районе Северодонецка продолжаются бои между украинскими военными и российской армией. Сейчас россияне контролируют большую часть города, однако они не смогли достичь успехов в попытках окружить более широкую территорию с севера и востока. Об этом пишет разведка Великобритании в Twitter.

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Ситуация на оккупированных территориях

Британские специалисты отмечают, что в Херсоне критический дефицит лекарств. Оккупированному российской армией Мариуполю грозит большая вспышка Холеры. В мае уже были зарегистрированы единичные случаи.

"Украина испытала большую эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор наблюдались незначительные вспышки, особенно у побережья Азовского моря, в которое входит Мариуполь", — сказано в сообщении.

Кроме того, в разведке Британии заявили, что медицинские услуги в городе уже близки к коллапсу. А большая вспышка холеры только усилит это.

В ведомстве также отмечают, что ситуация с базовыми потребностями людей на оккупированной территории сложная. Россия изо всех сил пытается предоставить основные общественные услуги населению. Однако доступ к воде там непостоянный, также наблюдаются серьезные проблемы с телефонной связью и интернетом.

Напомним, 9 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВС РФ сносят дома в городе, под завалами которых могут находиться тела с погибшими. По его словам, теперь узнать, сколько людей погибло в Мариуполе от российских войск под завалами, не удастся. Вместе с мусором они будут похоронены на полигоне.

6 июня Андрющенко рассказал, что в Мариуполе началась эпидемия, а оккупанты закрыли город на карантин. Он заявил, что эпидемия может быть вызвана холерой.