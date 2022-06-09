В Мариуполе ВС РФ сносят дома, под завалами которых могут быть тела погибших, — советник мэра (видео)
По словам Петра Андрющенко, узнать, сколько людей погибло в Мариуполе от российских войск под завалами, не удастся. Вместе с мусором они будут похоронены на полигоне
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В захваченном Россией Мариуполе оккупационные войска окончательно перешли на практику сноса жилых домов без поиска тел погибших под завалами. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он предоставил видео, на котором запечатлен процесс сноса здания в Левобережном районе города. Эта часть Мариуполя больше всего пострадала от обстрелов из "Градов" российских войск.
"Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля – начале марта. Люди были отрезаны от возможности уехать в условно безопасное место (на то время) в Центр Мариуполя", — написал чиновник.
По словам Андрющенко, мы уже не узнаем, сколько именно жителей города погибло от российских войск и находятся до сих пор под этими завалами. Вместе с мусором они будут похоронены на мусорном полигоне.
Напомним, 6 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе люди стоят в очереди за едой по несколько часов. По его словам, каждый час около 10 человек из очереди увозят в больницу.
Кроме того, советник мэра заявил, что в Мариуполе началась эпидемия, а город закрыли на карантин. Он сказал, что фиксируется резкий рост смертности, а эпидемия может быть вызвана холерой.