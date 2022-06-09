В Мариуполе ВС РФ сносят дома, под завалами которых могут быть тела погибших, — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, узнать, сколько людей погибло в Мариуполе от российских войск под завалами, не удастся. Вместе с мусором они будут похоронены на полигоне

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В захваченном Россией Мариуполе оккупационные войска окончательно перешли на практику сноса жилых домов без поиска тел погибших под завалами. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он предоставил видео, на котором запечатлен процесс сноса здания в Левобережном районе города. Эта часть Мариуполя больше всего пострадала от обстрелов из "Градов" российских войск.

"Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля – начале марта. Люди были отрезаны от возможности уехать в условно безопасное место (на то время) в Центр Мариуполя", — написал чиновник.

По словам Андрющенко, мы уже не узнаем, сколько именно жителей города погибло от российских войск и находятся до сих пор под этими завалами. Вместе с мусором они будут похоронены на мусорном полигоне.

Напомним, 6 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе люди стоят в очереди за едой по несколько часов. По его словам, каждый час около 10 человек из очереди увозят в больницу.

Кроме того, советник мэра заявил, что в Мариуполе началась эпидемия, а город закрыли на карантин. Он сказал, что фиксируется резкий рост смертности, а эпидемия может быть вызвана холерой.