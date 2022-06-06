В Мариуполе люди на жаре стоят в очередях за едой, многие падают в обморок, – советник мэра

Каждый час около 10 человек из очереди увозят в больницу. Российские захватчики с июля хотят выдавать гумпомощь бесплатно лишь пенсионерам и инвалидам.

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В Мариуполе российские оккупанты заставляют людей по несколько часов стоять в очередях за продуктами питания у бывшего торгового центра "Метро". Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Каждый день от 1,5 до 2 тыс. человек стоят в очередях, в день выдают до 400 продуктовых наборов, проинформировал советник.

"На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов зря. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет", – рассказал Андрющенко об условиях в городе.

По информации советника мэра, в последнее время каждый час до 10 человек падают в обморок, их отвозят в больницу.

"Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно. Все ради такого набора. Другого пути получить еду нет. Гумпомощь России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе", – заключил Андрющенко.

[ + – ] Другого пути получить еду у мариупольцев нет

В эфире национального телемарафона он заявил о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в Мариуполе. Продовольствия и воды в городе катастрофически не хватает.

Российские оккупанты хотят с июля выдавать гуманитарную помощь только пенсионерам и инвалидам.

Эвакуация из Мариуполя – работают мошенники

Советник градоначальника предупредил, что в некоторых Telegram-каналах появилась неправдивая информация об эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

"Предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой Telegram-канал. Это сознательный обман для получения денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Телефон мошенников — +30683279596", – отметил он

Никакой эвакуации из Мариуполя пока не планируется, уведомлений об этом не было, заявил Андрющенко.

Ранее Андрющенко говорил о начале эпидемии в Мариуполе, город закрыли на "бюрократический" карантин. Эпидемия может быть вызвана холерой и другими вирусными инфекциями, которые поражают желудочный тракт.

Отметим, что российские войска выдают жителям Мариуполя воду по записи. Автомобили привозят воду в город 1 раз в 2 дня, украинцы ждут ее по несколько часов.