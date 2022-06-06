У Маріуполі люди на спеці стоять у чергах за їжею, багато хто непритомніє, – радник мера

Щогодини майже 10 людей із черги відвозять у лікарні. Російські загарбники з липня хочуть видавати гумдопомогу безкоштовно лише пенсіонерам та інвалідам.

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У Маріуполі російські окупанти змушують людей кілька годин стояти в чергах за продуктами харчування біля колишнього торгового центру "Метро". Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Щодня від 1,5 до 2 тис. людей стоять у чергах, на день видають до 400 продуктових наборів, поінформував радник.

"На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" ніде. Тіні для укриття немає", — розповів Андрющенко про умови в місті.

За інформацією радника мера, останнім часом щогодини до 10 людей непритомніють, їх відвозять до лікарні.

"Сморід від моргу, влаштованого в 200 метрах, посилюється щодня. Усе заради такого набору. Іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії — знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті", — сказав Андрющенко.

[ + – ] Іншого шляху отримати їжу маріупольці не мають

В ефірі національного телемарафону він заявив про стрімке погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Продовольства та води у місті катастрофічно не вистачає.

Російські окупанти хочуть з липня видавати гуманітарну допомогу лише пенсіонерам та інвалідам.

Евакуація з Маріуполя — працюють шахраї

Радник градоначальника попередив, що в деяких Telegram-каналах з'явилася неправдива інформація про евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті у Запоріжжі під патронатом ООН та Червоного Хреста.

"Пропонують послуги власних перевізників за гроші, які нібито приєднуватимуться до колони. При цьому посилаються, зокрема, на мій Telegram-канал. Це свідомий обман для отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Телефон шахраїв — +30683279596", — зазначив він

Жодної евакуації з Маріуполя поки не планується, повідомлень про це не було, заявив Андрющенко.

Раніше Андрющенко говорив про початок епідемії у Маріуполі, місто закрили на "бюрократичний" карантин. Епідемія може бути спричинена холерою та іншими вірусними інфекціями, які вражають шлунковий тракт.

Зазначимо, що російські війська видають жителям Маріуполя воду за записом. Автомобілі привозять воду до міста 1 раз на 2 дні, українці чекають на неї по кілька годин.