У Маріуполі ЗС РФ зносять будинки, під завалами яких можуть бути тіла загиблих, — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, дізнатися, скільки людей загинуло в Маріуполі від російських військ під завалами, не вдасться. Разом зі сміттям їх буде поховано на полігоні.

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У захопленому Росією Маріуполі окупаційні війська остаточно перейшли на практику знесення житлових будинків без пошуку тіл загиблих під завалами. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він надав відео, на якому знято процес знесення будівлі у Лівобережному районі міста. Ця частина Маріуполя найбільше постраждала від обстрілів із "Градів" російських військ.

"Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських Градів наприкінці лютого — на початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце (на той час) до Центру Маріуполя", — написав чиновник.

За словами Андрющенка, ми вже не дізнаємось, скільки саме жителів міста загинуло від російських військ і перебувають досі під цими завалами. Разом зі сміттям їх буде поховано на сміттєвому полігоні.

Нагадаємо, 6 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі люди стоять у черзі за їжею по кілька годин. За його словами, щогодини приблизно 10 осіб із черги відвозять до лікарні.

Крім того, радник мера заявив, що в Маріуполі почалася епідемія, а місто закрили на карантин. Він сказав, що фіксується різке зростання смертності, а епідемія може бути спричинена холерою.