У Маріуполі ЗС РФ зносять будинки, під завалами яких можуть бути тіла загиблих, — радник мера (відео)
За словами Петра Андрющенка, дізнатися, скільки людей загинуло в Маріуполі від російських військ під завалами, не вдасться. Разом зі сміттям їх буде поховано на полігоні.
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У захопленому Росією Маріуполі окупаційні війська остаточно перейшли на практику знесення житлових будинків без пошуку тіл загиблих під завалами. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він надав відео, на якому знято процес знесення будівлі у Лівобережному районі міста. Ця частина Маріуполя найбільше постраждала від обстрілів із "Градів" російських військ.
"Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських Градів наприкінці лютого — на початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце (на той час) до Центру Маріуполя", — написав чиновник.
За словами Андрющенка, ми вже не дізнаємось, скільки саме жителів міста загинуло від російських військ і перебувають досі під цими завалами. Разом зі сміттям їх буде поховано на сміттєвому полігоні.
Нагадаємо, 6 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі люди стоять у черзі за їжею по кілька годин. За його словами, щогодини приблизно 10 осіб із черги відвозять до лікарні.
Крім того, радник мера заявив, що в Маріуполі почалася епідемія, а місто закрили на карантин. Він сказав, що фіксується різке зростання смертності, а епідемія може бути спричинена холерою.